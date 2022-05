Spielplatz-Unglück: „Pfeiler war völlig morsch“

Werbung

Lorenz Petters hat sich jenen Holzpfeiler, der auf einem Spielplatz in sich zusammengebrochen ist und drei Jugendliche verletzt hat (darunter war sein 15-jähriger Sohn), kurz darauf genau angesehen.

„Er war ganz knapp unter der Kiesoberfläche völlig vermorscht“, schildert er. Das betraf auch andere Pfosten an der gleichen Stelle. „Ich konnte das feststellen, indem ich den Kies weggeschoben habe, ohne Werkzeug, das dauerte zehn Sekunden“, berichtet er. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Gerät versagt.“

Petters ist überzeugt: „Das Gerät wurde offensichtlich nicht richtig kontrolliert. Es dauert Jahre, bis ein 34 Zentimeter dicker Stamm durchgemorscht ist.“ Man habe mit einem Schraubenzieher leicht in das Holz eindringen können. „Die Jugendlichen sind jedenfalls nicht schuld gewesen.“

Einer der Verletzten hatte Prellungen, zwei andere mussten mit Gehirnerschütterungen zwei Nächte im Spital bleiben. Das Gerät „nur alleine zu benutzen ist bei den Dimensionen nicht mehr als ein schlechter Witz“, sagt Petters. Ein Schild weist darauf hin.

38 Spielplätze stehen im Besitz der Stadtgemeinde, so auch jener, wo das Spielgerät dem Gewicht der Jugendlichen nicht mehr standgehalten hat. „Ich bin sehr froh, dass nicht mehr passiert ist“, erklärt Bürgermeisterin Andrea Völkl. Sie berichtet, dass alle Spielplätze von einer Firma regelmäßig überprüft werden. Zudem übernehme ein fachlich versierter Bauhof-Mitarbeiter Sichtkontrollen; das sei zuletzt im April passiert.

Pfeiler hätten heuer getauscht werden sollen

„Es gibt Empfehlungen, die abgearbeitet werden“, fügt Völkl hinzu. Darunter falle auch der Tausch der Holzpfeiler, der noch in diesem Jahr hätte umgesetzt werden sollen. Alle Unterlagen und Protokolle seien der Polizei übermittelt worden. Völkl versichert, dass die Stadtgemeinde verstärkt ihr Augenmerk auf Spielplatz-Maßnahmen legen werde. Ob Petters eine Klage einreichen wird, ist noch nicht entschieden.

Geklagt hat Gabriele Wiesinger, nachdem sie 2019 auf einem Spielplatz bei der Volksschule West verletzt wurde: Als ein Kind drohte, von der Reifenschaukel zu stürzen, griff sie ein und verletzte sich dabei schwer am Handgelenk.

Die Schaukel sei weder ein zertifiziertes Spielgerät noch fachgerecht montiert gewesen. Sie befindet sich seitdem in einem Rechtsstreit mit der Stadt. Das Urteil ist noch ausständig, der nächste Verhandlungstermin steht in den nächsten Tagen bevor. „Mein großer Wunsch ist, dass so etwas nie wieder passieren muss“, sagt sie.

Unterschätzte Gefahr?

