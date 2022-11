Ukrainerin schafft Sprung in Orchester

Viktoriia Pampushka stammt aus der Stadt Bila Tserkva in der Ukraine, lebt seit Oktober in Spillern – und hatte mit ihrer Geige am Samstag ihren ersten Auftritt in der „Galerie im Zentrum“. Die Familie, bei der sie untergekommen ist, ist froh, dass sie so Anschluss finden kann.

Pampushka, die sich hauptsächlich auf Englisch verständigt, nimmt mittlerweile auch Unterricht an der Musikschule. Und: Sie hat bei der ersten Probe der Donauphilharmonie fürs Neujahrskonzert teilgenommen.

Werner Bolek hat die Violinistin über das Netzwerk der in Stockerau lebenden Ukrainer kennengelernt. Er legte die Schiene zur Donauphilharmonie.

Die Probe mit Pampushka, die in einem Musik-College in Uman ausgebildet wurde und in der Galerie internationale Musik hören ließ, ist gut gelaufen: „Ich denke, sie wird beim Neujahrskonzert mitspielen, ob sie länger bleiben wird, wird sich zeigen. Wir freuen uns jedenfalls sehr“, erzählt Obmann Walter Fahrbach. „Geiger können wir immer brauchen.“

Die „Galerie im Zentrum“ zeigt bis 17. Dezember Werke von Marianne Höß und 13 weiteren Künstlern, bietet samstags und sonntags (und am 7. Dezember) ein Musikprogramm und betreibt einen Adventmarkt mit kulinarischen Spezialitäten. In einer Kooperation mit dem „soogut“-Sozialmarkt wurde eine Aktion für soziale schwache Bürger gestartet: Gutscheine können um einen Euro gekauft werden; dieser Euro bleibt dem Sozialmarkt, dessen Kunden können Speisen und Getränke am Adventmarkt günstiger beziehen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.