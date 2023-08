Spital hat mit Sonja Ernst eine neue Entlassungsmanagerin

Sonja Ernst ist neue Entlassungsmanagerin im Landesklinikum Stockerau. Sie hat die Weiterbildung „Entlassungsmanagement/Casemanagement“ vor Kurzem abgeschlossen. Das Entlassungsmanagement ist eine kostenlose Serviceleistung des Spitals und zielt auf eine gezielte Beratung während des stationären Aufenthalts ab. Dadurch soll ein gleitender Übergang vom Klinikum in das Zuhause ermöglicht werden.

Die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist seit 2004 auf der Station E am Landesklinikum Stockerau tätig. Sie bringt für ihre neue Aufgabe auch reiche Erfahrung u.a. aus dem Bereich der Pflege- und Betreuungszentren und der Neurologie mit. Mit dem Abschluss dieser Weiterbildung verfügt Ernst über ein umfassendes Wissen in Bezug auf Kommunikation und Beratung, die vielfältigen Versorgungsmöglichkeiten nach dem stationären Krankenhausaufenthalt sowie Hilfsmittel und Heilbehelfe.

Das Entlassungsmanagement ist eine wichtige Ressource und Servicestelle, welche die Stationen bei komplexem Versorgungsbedarf durch seine multiprofessionellen Kompetenzen im Bereich der Entlassungsplanung stark entlastet. Ernst wird die derzeitige Entlassungsmanagerin bis zu deren Pensionierung unterstützen und in weiterer Folge ganz in diesem Tätigkeitsbereich eingesetzt werden. Ihr Lebensmotto lautet: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht planen.“ „Dem Entlassungsmanagement kommt in den letzten Jahren eine immer bedeutendere Rolle zu“, weiß Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger.