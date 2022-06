Steg wird über der Au schweben

Werbung

In einer kleinen Geländemulde wird etwas entstehen, was es gemäß Augruppe-Recherchen noch nicht gibt: Der barrierefreie Strauchwipfelweg soll auf 70 Metern Länge und in maximal drei Metern Höhe (niedriger als bestehende Baumwipfelwege) die Natur näherbringen. „Wir wollen der Bevölkerung eine Naturerfahrung ermöglichen“, erklärt Architekt Werner Fürtner, der für die Planung zuständig ist.

Es handelt sich um einen Holzsteg in Stahlkonstruktion, der sich zwischen den Bäumen durchschlängelt, Platz zum Rasten bietet und eine Plattform für Vogelbeobachtungen ist. Der Bau wird sich in die Natur einfügen: Ein Weide- oder Haselnussgeflecht wird dafür sorgen, dass die Konstruktion für das Auge verschwindet. Es soll sich das Gefühl einstellen, dass man sich mitten im „Dschungel“ befindet.

Der Strauchwipfelweg wird in der Zentrumszone am Forstweg zum Gasthaus nahe des Bind-Hauses entstehen, in Reichweite sind die Waldschule und der Schilflehrpfad. „Er ist ein nicht unerheblicher Mehrwert für die Stadtgemeinde, unschätzbar und unbezahlbar“, betont Karl Kronberger. „Auch ein pädagogisches Konzept soll dazukommen.“ Zumindest Lehrtafeln sollen angebracht werden.

Die Verbundenheit zur Natur soll gefördert werden, wenn Kinder den Pfad aufsuchen. „Die Menschen dürfen aber nicht glauben, dass wir ein Disneyland aus der Au machen“, betont Gerhard Zwickl. Der Fokus des Projekts liege auf Erholung, Schulung und Forschung. Das sensible Naturschutzgebiet soll nicht beeinträchtigt werden.

„Damit die Kernzone unberührt bleibt ...“

„Alle unsere Projekte müssen sich in die Natur einfügen“, erklärt Matthias Kubat. „Die Leute sollen sich im Zentrum der Au sammeln, damit die Kernzone unberührt bleibt.“ Die mündliche Zusage der Naturschutzabteilung das Landes, dies umsetzen zu dürfen, besteht.

Die Stahlkonstruktion kostet rund 200.000 Euro, bis zu 65 Prozent werden über die Leader-Region gefördert. Den restlichen Betrag zahlt die Gemeinde: Der einstimmige Beschluss dazu wurde im Gemeinderat gefällt. Die Fundamente sollen im Dezember oder Jänner gelegt werden, in einer Zeit, wo Bauarbeiten den geringsten Störfaktor für die Natur bedeuten. Die Eröffnung könnte, wenn alles nach Plan läuft, im Mai erfolgen.

Die Augruppe arbeitet bereits am nächsten Projekt: Sie möchte eine Außenstelle der Universität für Bodenkultur in die Au holen. Das Bind- oder das Falkensam-Haus kommen dafür infrage, dort soll Wissen generiert und Forschung gefördert werden. Die Mitglieder führten laufend Gespräche mit Boku und Stadtgemeinde.

