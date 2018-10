Die rote Landespartei hat schon länger ein Auge auf die Stadtpolitik und soll jetzt massiven Druck ausüben: Nach katastrophalen Ergebnissen bei internen Umfragen soll fieberhaft nach einem Nachfolger gesucht werden, mehrere Namen werden kolportiert.

Die NÖN erreichte Laab am Freitagvormittag: „Ich bin gerade in meiner Funktion als Bürgermeister unterwegs, von einem Rücktritt kann also keine Rede sein“, dementiert er die Gerüchte.