Stephan Kowarsch will mit eigener Single durchstarten

Entspannt und doch voller emotionaler Energie spricht Stephan Kowarsch, der unter dem Alias Rektor Bust gerade einen neuen Song veröffentlicht hat, über sein Musikprojekt. „Es hat als Spaßprojekt bei einer Uniparty begonnen, wird jetzt aber ernster“, teilt der Lehrer für bildnerische Erziehung und Werken am Gymnasium Stockerau im NÖN-Gespräch mit.

„Ich habe die ersten 22 Jahre meines Lebens in Leobendorf gewohnt und spüre noch immer eine Tiefe Verbindung zu diesem Ort“, besinnt sich der Künstler zurück. 2017 habe er begonnen, selbst Musik zu produzieren, nachdem er schon immer mit viel Gefühl Red Hot Chili Peppers, aber auch ab straktere Musik wie Jazz gehört habe. „Wenn andere am Abend einen Film angesehen haben, habe ich mir in meinem Zimmer abends ganze Alben angehört und auch dazu getanzt. Dabei ist der Wunsch gewachsen, selbst musikalisch tätig zu werden.“ Dies ist ihm zunächst mit Solos bei der Wiener Band „Pauls Jets“ geglückt.

In seiner neuen Single „Multi-Sorry“ verarbeitet er eine verflossene Liebe. „Es ist eine absolut heilende Sache, diese Erfahrung in Musik umzuwandeln“, spricht der Musiker voll Gefühl vom Schaffensprozess seines Werkes. Am Dreh des Videos waren Paul Meerwald (Schnitt), Felix Prohaska (Kamera) und Paul Buschnegg (Musik) sowie Bella Schweizer schauspielerisch beteiligt. In der Musik schwingen Ironie, aber auch Ernst mit. „Dies ist einfach mein Umgang mit schweren Themen“, stellt Stephan Kowarsch diese Ambivalenz in den Texten dar.

Seit Oktober ist seine neue Single auf Plattformen wie Spotify oder YouTube, aber auch im Radio zu hören.

