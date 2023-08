„StoP“: Eine starke Nachbarschaft stärkt Rücken von Gewaltbetroffenen

„StoP“ ist in Stockerau zu sehen, wenn man genau hinsieht. Nicht das Verkehrszeichen, sondern der weiße Schriftzug auf blauem Untergrund - zum Beispiel auf einer Parkbank. Es zeigt, dass das Projekt „Stadtteile ohne Partnergewalt“ in der Stadt angekommen ist. Aber worum geht's da eigentlich?

Ziel ist es, das Thema Partnergewalt zu enttabuisieren und den öffentlichen Raum dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Denn: „Wir wissen, dass im Weinviertel relativ viel Gewalt im familiären Kontext passiert“, erklärt „Frauen für Frauen“-Geschäftsführerin Manuela Kräuter. „Und es ist überall sehr tabuisiert.“

Einer allein kann viel tun, wenn eine Gemeinschaft dahintersteht Manuela Kräuter

Genau da setzt „StoP“ an, auf Basis eines klar ausgearbeiteten und wissenschaftlich fundierten Konzepts: die acht Schritte von „StoP“. Im Endeffekt zielt das Projekt darauf ab, die Nachbarschaft zu stärken und zu vernetzen. Das ist in sozialpsychologischer Sicht sehr wertvoll, auch wenn es um Partnergewalt geht: „Es geht um die soziale Ächtung, es geht darum zu zeigen: Wir hier wollen das nicht, wir finden das nicht okay“, ergänzt Kräuter. „Einer allein kann viel tun, wenn eine Gemeinschaft dahintersteht.“

Und auch wenn es um Zivilcourage geht, setzt „StoP“ niederschwelliger an. Das Projekt will informieren, mit Öffentlichkeitsarbeit, Infotischen am Wochenmarkt oder einem Aushang in Gemeindebauten. Ein Nachbarschaftsfest fand schon in Stockerau statt, in einem nächsten Schritt sollen Nachbarschaftstische entstehen. „Es geht ganz viel ums Zuhören und um die Frage: Was ist Partnergewalt?“, sagt Kräuter. Aber auch darum, mit gemeinsamen Lachen bei Kaffee und Kuchen die Gemeinschaft zu stärken.

Ganz viele wollen sich engagieren, weil ihnen das Thema unter ihren Fingernägeln brennt Mona Nader

Der Verein „Frauen für Frauen“ steht dahinter: Projektleiterin ist Mona Nader. „Wir suchen Leute zum Mitmachen“, sagt sie. „Ganz viele wollen sich engagieren, weil ihnen das Thema unter ihren Fingernägeln brennt. Aber sie wissen nicht, wie.“ Nader führt auch in Schulen Workshops. Es sei relativ einfach, die Mädchen und Buben dazu zu bringen, über das Thema Gewalt zu reden. Sie setzen sich mit Fragen auseinander, wie: „Mein Ex-Freund legt mir dauernd Blumen vor die Tür: Ist das arg oder lieb?“, führt Nader eines der realen Beispiel einer Betroffenen an. „Es ergeben sich immer Diskussionen.“

Die Sensibilität müsse gesteigert werden, auch bei Erwachsenen: „Wo fängt Gewalt an, wo hört sie auf? Was ist das Grenzüberschreitende?“, führt Kräuter aus. Gewaltbeziehungen entstehen schleichend, haben eine komplexe Dynamik, ein Ausbrechen kann schwierig sein. Ein Netzwerk kann Betroffenen den Rücken stärken.

Ziel: „StoP“ an anderen Weinviertler Standorten zu etablieren

Kräuter bemüht sich schon lang, „StoP“ ins Weinviertel zu holen. Das Projekt hat an 28 Standorten in Österreich Fuß gefasst, knapp die Hälfte sind in Wien. „Für uns war klar, dass wir 'StoP' in Hollabrunn, Mistelbach oder Stockerau aufziehen möchten - an einem unserer Standorte“, erklärt die Geschäftsführerin. Sie erfuhr sehr positive Resonanz in Stockerau, wo erst 2022 ein Frauenwohnhaus eröffnet wurde.

„Das passt alles sehr gut“, erklärt sie. Der Verein will das Projekt langfristig in anderen Städten wachsen lassen. Und: „Wir haben gerade das Okay bekommen für ein zweites Jahr 'Stop' in Stockerau“, freut sich Kräuter. Finanziert wird es vom Sozialministerium.