Zehn Jahre ist es her, dass das Stockerauer Straßentheater mit „Kawunda“ erstmals satirisches Theater zu Themen aus Stockerau auf seine fahrende Bühne brachte. Nun, im Jubiläumsjahr, wird die Tradition der kritisch-humorvollen Unterhaltung mit einer modernen Version von Nestroys „Lumpazivagabundus“ fortgesetzt.

„Mit ‚kabazi 2021 oder Die Suche nach dem Glück‘ zeigen wir zum zehnten Mal ein turbulentes Szenario in unserer Stadt, das das Publikum zum Lachen verführt. Das ist heilsam, denn in unserer Zeit brauchen wir Schönes und Heiteres, um gesund zu bleiben“, ist die Obfrau des Straßentheaters Valerie Berger überzeugt.

Premiere im Innenhof des Rathauses

Unter der Regie von Richard Maynau wurde seit Anfang August mit zwei Dutzend Darstellern geprobt. Am Samstag fand die Premiere im Innenhof des Rathauses in Stockerau vor 150 begeisterten Zuschauern auf einer neuen Bühnenkonstruktion statt.

In der Geschichte kommen Zeitreisende mit einem spektakulären Bühnenauftritt aus dem nächsten Jahrhundert in die Gegenwart von Stockerau. Dort erleben sie anhand einer Wette des Lumps „Bazi“ mit dem Pfarrer die Suche nach dem Glück eines verliebten Bauamtsleiters, einer engagierten Kulturschaffenden und eines skrupellosen Spekulanten. Da geht es um die Au, Bauprojekte und Korruption in der Stadt. Passend das Couplet gesungen von Bazi alias Christine Hangel „Die Welt steht nimma lang – der Mensch lernt nix dazu“ gespielt von den Musikern Erwin Litschauer und Julius Eiweck.

Die vereiste Bürgermeisterin, Polizisten, die Russenmafia, Beamte und Putzfrauen mischen mehr oder weniger seriös mit. Als Stück im Stück findet ein Kindertheater mit der Waldfee und dem Baumpilz auf der Bühne statt. „Es spielen auch Schüler unserer Schauspielabteilung mit“, freut sich Musikschuldirektor Géza-Michael Vörösmarty.

Die Besucher waren vom Stück mit seiner Botschaft und der schauspielerischen Umsetzung beeindruckt. Für Berger ist dieses Theater ein Projekt im Sinne der Zusammenarbeit von Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Für die Hilfe von 50 ehrenamtlichen Mitarbeitern und dem Roten Kreuz und die Unterstützung von 44 Klein- und Mittelbetrieben aus Stockerau ist sie sehr dankbar.

Übrigens: Wer die letzten zehn Jahre Straßentheater Revue passieren lassen möchte, kann das im Rötzerzentrum tun. Dort ist bis 3. Oktober (Donnerstag bis Sonntag, 10 bis 13 Uhr) eine Ausstellung zu sehen.