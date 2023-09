Straßentheater: Im stillen Örtchen ist nichts, wie es scheint

Das stille Örtchen der Straßentheater-Bühne sieht optisch der öffentlichen Toilette beim Stockerauer Stadtpark sehr ähnlich, aber so still ist's dort nicht. Seltsames geht vor, zwielichtige Personen treiben sich herum - und das alles hängt irgendwie mit einem Sarg, der durch die Stadt getragen wird, zusammen. Das neue Stück „kanada“ des Stockerauer Straßentheaters ist vielschichtig: Die NÖN durfte sich bei den Probearbeiten am Freitag davon überzeugen.

Detektivin Christine Agatha (Isabel Brachowicz) will den seltsamen Vorgängen auf den Grund gehen, die Polizisten Jungblut (Niklas Brachowicz) und Birnstingl (Max Sulzenauer) zücken schon mal die Waffen. Foto: Christian Gennari, GENNARI Christian

Zuallererst unterhält „kanada2023“: Den Witz versprühen die Dialoge im Drehbuch - und die Schauspieler, die auf der Bühne stehen. Sieht und hört man genauer hin, erkennt man die Kritik - und den Widerspruch zwischen Schein und Sein, den „kanada“ vermitteln will. „Wir wollen ermutigen, sich des Verstandes zu bedienen“, betont Valerie Berger, die Obfrau des Vereins „kunst & ko“.

Die Putzfrauen Wetti Schwarzinger (Valerie Berger) und Betti Staubinger (Evi Kronberger) jagen jedem Fleck Dreck nach. Foto: Christian Gennari, GENNARI Christian

Bertold Brecht schimmert durch, stets prangerte er korrupte Verhältnisse an. 2023 wird sein 125. Geburtstag gefeiert: Das Straßentheater ließ sich inspirieren - und wollte damit neue literarisch-dramaturgische Wege gehen. Allerspätestens am Schluss des Stücks wird der Brecht-Bezug dem Publikum klar.

Regisseur Richard Maynau und das Team nach dem ersten kompletten Durchlauf auf der Straßentheater-Bühne in der Lapro-Halle. Foto: Christian Gennari, Christian Gennari

Spürbar ist die Freude am Schauspiel und die Professionalität des Teams, das unter der Leitung von Theaterprofi Richard Maynau auf der Bühne aufblüht. Maynau ist Initiator und Regisseur des Straßentheaters, hinter dem grundsätzlich 40 Personen stehen. Jeder setzt individuell seine Stärken ein.

Das Straßentheater übernimmt keine Stücke, diese werden selbst geschrieben - ebenso die Musik. Das Bühnenbild wird selbst gebaut - und mit vielen Details und Finessen versehen. 40 Sponsoren unterstützen wieder das Straßentheater: „Ohne das ginge es nicht“, betont Berger. Sie ist stolz, dass sie trotz herausfordernder Zeiten dennoch finanzielle Unterstützer gefunden hat.

„Wenn man ned hinschaut, sieht man nix“, heißt es in einer Straßentheater-Szene. Wer sich „kanada2023“ ansehen will - fünf Termine und neun Vorführungen sind geplant. Bei Schlechtwetter wird in der Lapro-Halle (Grafendorferstraße 18) gespielt.

Termine und Spielorte