Straßentheater: Pointiert, faszinierend, einzigartig

„kanada2023“ ist ein witzig-schräges Stück, das tief blicken lässt. Särge werden am helllichten Tag durch Stockerau getragen, aber scheinbar hat keiner was gehört oder gesehen. Suspekte Vorgänge ereignen sich auch rund um die neu renovierte Toiletten-Anlage im Zentrum, die offensichtlich alles andere als ein stilles Örtchen ist. Eine Detektivin ermittelt in diesem mehr als undurchsichtigen Kriminalfall, bei dem am Ende alles komplett anders ist, als es scheint.

„Das ist nichts für schwache Nerven“

Mit „kanada2023“ liefert das Stockerauer Straßentheater in seinem zwölften Jahr wieder eine treffsichere Diagnose der Gesellschaft. Darüber hinaus überrascht es mit einem neuen dramaturgischen Weg und bleibt sich dabei trotzdem treu. „Inspiriert durch das epische Theater Bertolt Brechts soll das Publikum die Vorgänge hinter den Vorgängen sehen. Das ist klarerweise nichts für schwache Nerven. Zuschauen auf eigene Gefahr“, meint dazu Valerie Berger.

Geschrieben wurde „kanada2023“ vom Erfolgsteam der letzten Jahre: Valerie Berger, Isabel Brachowicz, Christiane Hangel, Eva Kronberger und Erwin Litschauer. Die Regie führt der Begründer des Stockerauer Straßentheaters Richard Maynau.

Termine und Spielplätze:

Samstag, 16. September um 15 und um 17 Uhr im Belvedereschlösslpark

Sonntag, 17. September um 15 und um 17 Uhr im Belvedereschlösslpark

Freitag, 22. September um 20 Uhr im Park vor dem Veggie-Bräu

Samstag, 23. September um 15 und um 17 Uhr im Stadtpark

Sonntag, 24. September um 15 und um 17 Uhr im Garten des Konvikts

(Bei Schlechtwetter in der Laprohalle)