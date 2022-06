Straßentheater: Wenn das Öl sprudelt ...

Werbung

„katasta“ ist der Titel des Straßentheaters, das heuer zum elften Mal wie gewohnt Stockerauerisches auf die Bühne – oder auf den von Pferden gezogenen Wagen – bringen. Mehrere Plätze werden in der Stadt bespielt, der Konviktgarten ist zum ersten Mal Teil des Programms. Das Straßentheater hält humorvoll der Gesellschaft den Spiegel vor – das Handlungsgerüst steht bereits.

Altbürgermeister Schwammerl will als selbst ernannter Experte die Marienhöhe als Erdöl- und Erdgasquelle erschließen. Die Algorithmen im Internet arbeiten so gut, sodass der „Batzen Blödsinn“ schließlich als Wahrheit erachtet wird. Parzellieren will auch der Pfarrer – und zwar im Himmel. Er braucht nur die richtige Verkaufsstrategie. Die Putzfrauen haben im Rathaus das Kommando übernommen, weil die Bürgermeisterin in einer Kaderschmiede hin zur Bundeskanzlerin arbeitet. Aber Algorithmen treiben die Spaltung voran, bis in eine Familie hinein. Wird Öl sprudeln und wenn ja, welches? Das verraten die Autoren derzeit nicht.

Die Autoren, das sind Valerie Berger, Christiane Hangel, Eva Kronberger, Erwin Litschauer und Richard Maynau, die laufend an der Aktualität gefeilt haben. Es sei ein lebendiger Prozess gewesen, viel habe es zum Diskutieren gegeben. „Und wir können uns noch immer leiden“, erzählt Berger, dass die Freundschaft nach wie vor besteht.

„Wir schreiben für jeden die passende Rolle“

Überhaupt ist die Arbeit im Straßentheater ein „tolles Gemeinschaftserlebnis“: 50 engagierte Ehrenamtliche arbeiten an der Umsetzung – in über 1.300 unbezahlten Arbeitsstunden. Aber: „Wir bräuchten Menschen für den Backstage-Bereich“, berichtet Eva Kronberger. Zwei Personen sind für den durchaus aufwendigen Bühnenaufbau ausgefallen. Die Rollen übernehmen 20 Schauspieler. „Wir schreiben für jeden die passende Rolle“, führt Berger aus. Nicht einfach, der umgekehrte Weg: „Das ist wirklich die Quadratur des Kreises.“ Dazu kommen noch der Stockerau-Bezug und die Aktualität, die immer Teil des Straßentheaters sind.

Seit 2012 besteht es in Stockerau – und hat sich seitdem als Kulturinitiative des Vereins „kunst & ko“ und des Lenautheaters etabliert. „Gerade jetzt brauchen jetzt die Menschen vermehrt die Kultur. Denn, sie ist in schwierigen Zeiten eine wunderbare Form des Trostes“, betont Berger. Mehr als 40 Sponsoren unterstützen heuer das mit dem Maecenas-Preis gekürte Projekt, das auch von der Stadtgemeinde unterstützt wird. Und: „Wir erreichen Menschen, die sonst nicht ins Theater gehen, darauf sind wir wirklich stolz“, so Berger.

„katasta“ bezieht sich übrigens auf den Kataster, weil die Marienhöhe und der Himmel parzelliert werden – „und weil auch die Wahrheit katastiert wird“, führt Kronberger aus. „Es steckt auch die Taste drin, die man drückt, wenn man ins Internet etwas eingibt.“

Straßentheatertermine (bei Schlechtwetter in der Lapro-Halle):

10. September, 15 und 17 Uhr, Konviktgarten

11. September, 15 und 17 Uhr, Belverderschlössl

16. September, 20 Uhr, vor dem Veggie

17. September, 15 und 17 Uhr, Stadtpark

18. September, 15 und 17 Uhr, Hof des Rathauses

