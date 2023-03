Strauchwipfelweg: Martin Falb bat, das Projekt positiv zu verkaufen

Die Au ist das Herzstück der Stadt, und alles, was dort vonstattengeht, wird skeptisch gemustert. Die Wiederaufforstungsmethode ist umstritten. Dass in der Nähe des Bind-Hauses Bäume fielen und erste Bauelemente zu sehen sind, wurde missbilligend beäugt. ÖVP-Gemeinderat Siegfried Gaida sprach in einem heiß diskutierten Facebook-Posting von einem „zerstörten und verdichteten Au-Waldboden“, kritisierte die Streifenfundamente aus Beton und sagte: „Alles hinnig.“

Eine solche Kritik war in der vorwöchigen Gemeinderatssitzung nicht zu hören – im Gegenteil. Weitere Aufträge wurden nach dem einstimmigen Grundsatzbeschluss im Mai 2022 genehmigt, erneut einstimmig. Allerdings verließen diesmal vier ÖVP-Gemeinderäte (darunter Gaida) kurz vor der Abstimmung den Lenausaal.

Die 200.000 Euro Kosten des Projekts werden zu 70 Prozent über die Leader-Region gefördert. Der Strauchwipfelweg schlängelt sich über eine bestehende Geländemulde, direkt am Forstweg zum Gasthaus in der Au und am Radweg Greifenstein-Korneuburg. Die barrierefreie Plattform ist ein Beobachtungsposten und Rastplatz zugleich. Das Projekt wurde bau- und naturschutzrechtlich genehmigt.

Aus Sicherheitsgründen Fällungen getätigt

Stadtrat Gerhard Dummer (ÖVP) fand es „begrüßenswert, dass sich Bürger einbringen“. Die Augruppe hat mit Franz Els, Werner Fürtner, Karl Kronberger, Matthias Kubat, Gerald Moll und Gerhard Zwickl die Idee entwickelt und bemühte sich um die Umsetzung. Vizebürgermeister Martin Falb (ÖVP) sprach zwar von einem „massiven Eingriff in die Natur“, bat aber zugleich alle Gemeinderäte, „dass wir das Projekt positiv verkaufen“.

Gemeinderat Matthias Kubat (Die Grünen) war überrascht, dass Bäume fallen mussten. Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) erklärte, dass die neun Exemplare entfernt wurden, um die Verkehrssicherheit garantieren zu können. Dies wurde forstrechtlich bewilligt.

Fundamente waren in der ursprünglichen Projektplanung nicht vorgesehen gewesen, sondern nur in den Boden gerammte Holzsäulen: Die länger haltbare und hochwasserkonforme Stahlunterkonstruktion mit den Streifenfundamenten aus Beton wurde auf Wunsch der Gemeinde in die Pläne aufgenommen und ist im Naturschutzbescheid genehmigt. Die Sicherheit ist so gewährleistet, wenn sich ganze Gruppen auf dem Steg bewegen. Das erzählte Augruppen-Sprecher Kronberger im NÖN-Gespräch.

Die Bauarbeiten starteten vor der Brutzeit und pausieren zurzeit. Die Fundamente „wurden so konzipiert, dass sie nach Montage der Stegunterkons truktion wieder zugeschüttet werden und somit nicht mehr sichtbar sind“, führte Kronberger aus. „Aus Baumschutzgründen wurde von der Baufirma extra ein schmaler Bagger in der Breite von nur 1,40 Metern verwendet. Der aufgewühlte Boden rund um die Waldmulde entstand durch die Baumfällungen der Gemeinde.“

Vizebürgermeister Martin Falb (ÖVP) steht hinter dem Strauchwipfelweg: „Wir bekennen uns dazu“, betonte er. Zu den Aufgaben der Stadtgemeinde gehöre es nämlich, einen Bildungsauftrag in der Au zu erfüllen. Die nächsten Arbeiten werden ab August durchgeführt.

