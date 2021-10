Viel brauchte es nicht, um die Stimmung zwischen der ÖVP und den Grünen in der letzten Gemeinderatssitzung kippen zu lassen: Bei den Diskussionen zum Nachtragsvoranschlag gingen die Wogen hoch. Knackpunkt der Debatte war die Kommunale Immobiliengesellschaft (KIG), eine 100-prozentige Tochter der Stadtgemeinde. Gerhard Dummer berichtete, dass ein von der KIG zurückgezahltes Darlehen in der Höhe von vier Millionen Euro von der Stadt dazu verwendet wird, den Eigenkapitalanteil bei der Gesellschaft zu erhöhen. Damit soll diese auf gesündere Beine gestellt werden.

Hier meldete sich Grünen-Gemeinderat Matthias Kubat zu Wort: Er machte klar, dass die Grünen dem Nachtragsvorabschlag nicht zustimmen werden. „Die Stadt verzichtet hier auf Einnahmen von vier Millionen Euro, womit einige Infrastrukturvorhaben bedient hätten werden können. Weiters fehlt uns noch immer ein detaillierter Businessplan der KIG für die kommenden Jahre“, kritisierte Kubat.

Dummer hielt dagegen: Er betonte, dass es sich „nicht um verlorenes, sondern um investiertes Geld“ handle. Damit werde ein Beschluss des Gemeinderats zur Kapitalerhöhung auf elf Millionen aus dem Vorjahr ausgeführt. Und es sei sehr wohl ein Plan zur Sanierung von drei Gemeindebauten in den nächsten Jahren beschlossen worden, wie er ausführte.

ÖVP-Stadtrat Felix Koll, Vorsitzender des Ausschusses für Beteiligungen und Liegenschaften, nahm die Kritik weniger gelassen hin: Er warf Kubat vor, „unseriös“ zu sein, „wissentlich die Unwahrheit“ zu sagen und – obwohl er im KIG-Aufsichtsrat säße – die Sache nicht zu verstehen. Dafür bekam er Applaus von seinen Parteikollegen. Grünen-Stadtrat Dietmar Pfeiler kritisierte die „unsachliche Wortwahl“.

ÖVP, SPÖ und FPÖ schenkten Kubat kein Gehör

Kubat wies erneut darauf hin, dass die Erhöhung des Eigenkapitals lediglich dazu diene, Kredite aufnehmen zu können, und fragte, wie diese zurückgezahlt werden sollen. Bei den anderen Fraktionen fand er damit aber kein Gehör: Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ wurde der Nachtragsvoranschlag angenommen.

Dieser enthielt auch weitere Punkte: So fallen in der Sporthalle aufgrund des vorzeitigen Endes der Corona-Teststraße vier Monate Mieteinnahmen aus. In den Schulen gab es einen Mehraufwand für die Heizung, da mehr gelüftet wird. Die Festspiele ergaben Ausgaben von 200.000 Euro bei Einnahmen von 151.000 Euro durch Förderungen, Spenden und Sponsorengelder. Und auch ein Plus konnte verzeichnet werden, und zwar durch die hohe Auslastung des Pflegeheims sowie bei den Einnahmen für das Wasser.