Der Leiter eines deutschen Heimatmuseums möchte einem 90-Jährigen einen großen Wunsch erfüllen: Er möchte sich bei einem Mädchen bedanken, das an Soldaten beim Marsch durch Stockerau Kirschkuchen verteilte.

Rückblende: Am 2. Juli 1945 erreicht ein Zug von deutschen Kriegsgefangenen Stockerau. Sie kommen aus Zwettl und sollen zunächst bis nach Bratislava marschieren. Die Einheit, zu der sie gehörten, war in Znaim stationiert und bestand vorwiegend aus Rekonvaleszenten oder Rekruten in Ausbildung, die nicht mehr an Kriegshandlungen beteiligt waren.

Bevölkerung halt Gefangenen

Die Soldaten lagerten in der Göllersdorfer Straße und zogen am 3. Juli durch Stockerau gegen Osten. Dabei erwies sich die Bevölkerung als sehr großzügig und half den Gefangenen mit Wasser und Brot. Dazu gibt es Tagebucheintragungen von zwei der Gefangenen, die der NÖN von Richard Sühling, dem Leiter des Raesfelder Heimatvereins, zur Verfügung gestellt wurden.

Darin schreiben Alfred Seipelt aus Wien und Adalbert Friedrich aus Raesfeld in Deutschland nahezu gleichlautend über ein Mädchen, dass ihnen damals Kirschkuchen zugesteckt hatte. „Dienstag, 3.7.: 7 Uhr Abmarsch von Stockerau. Die vom Kriege mitgenommene Bevölkerung der schwer umkämpften Stadt verhält sich hervorragend! Wir bekommen nicht nur Wasser, auch Brot und andere Kleinigkeiten werden in die endlosen Kolonnen geworfen. Friedrich und ich erwischen sogar ein Stück Kirschenkuchen, der nicht nur hervorragend schmeckt, sondern für lange Zeit die letzte Mehlspeise sein wird. Diese Leute opfern fast alles für uns, obwohl sie selber fast nichts mehr haben. Wir sehen weinende und lachende Gesichter und wissen nicht mehr, was wir denken sollen“, schreibt Seipelt in seinem Tagebuch.

Die Stelle aus Friedrichs Aufzeichnungen liest sich so: „Am Abend erreichte der große Treck die Stadt Stockerau. Auf einem Kleefeld kampierten die 5.000 bis 6.000 Soldaten, welches für die Nacht von den Russen mit Maschinengewehren abgesichert war. Mit Schrecken dachten wir am Ende eines Tagesmarsches an den kommenden Morgen… Die Nacht war kalt auf dem Kleefeld vor den Toren der Stadt Stockerau. Am Morgen zogen wir dann durch die vom Krieg gezeichnete Stadt. Die Bevölkerung stand, wie in allen anderen Ortschaften, an den Straßen und verteilte Wasser und zum Teil auch Brot und andere Kostbarkeiten an die müden und erschöpften Gefangenen. Ein junges Mädchen lief mutig auf die Kolonne zu, und ich war der Glückliche, dem sie ein Stück Kirschkuchen überreichte. Ich teilte dieses kostbare Stück mit Alfred Seipelt, Emil Kraus und Ulf Ledwinka. Wer hätte dieses Glück geahnt?“

Wer hat Hinweise zu der Frau mit Kirschkuchen?

Richard Sühling hat sich mit diesen Aufzeichnungen an die NÖN gewandt. „Adalbert Friedrich ist schon über 90 Jahre alt und er erinnert sich noch immer voller Dankbarkeit an dieses Mädchen“, erzählt Sühling. „Er würde sich nichts sehnlicher wünschen, als dieser Frau noch einmal persönlich seinen Dank aussprechen zu können.“ Alfred Seipelt ist bereits gestorben, seine Tochter hat aber erlaubt, aus seinem Tagebuch zu zitieren.

Wird es ein Happy End in dieser Geschichte geben? Lebt diese Frau noch, womöglich hier in der Gegend, liest sie diesen Beitrag? Vielleicht hat sie ja einmal selbst von dieser Geschichte erzählt? Über die NÖN hofft Sühling, die Frau zu findet. Wer Information hat, meldet sich bitte bei der Korneuburger NÖN unter Tel. 02262/72585.