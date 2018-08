114 Kinder haben die Talenteschmiede Stockerau in der Kreativ-Mittelschule im letzten Schuljahr besucht, womit man niederösterreichweit die dritthöchste Schülerzahl aufweist. Die meisten der etwa 30 Kurse zielten im Schuljahr auf Kinder der zweiten Volksschulklassen ab.

86 Kurse werden abgehalten

Mit Herbst wird das Programm einen großen Sprung nach vorne machen: 86 Kurse werden abgehalten, die Kinder von der ersten bis zur neunten Schulstufe ansprechen sollen. „Einige Wissenschaftler werden das Referententeam ab Herbst verstärken. Besonders freuen wir uns darüber, dass wir zahlreiche Sprachwissenschaftlerinnen und den Astrophysiker Johannes Leitner für das nächste Schuljahr gewinnen konnten“, so die Koordinatorin der Talenteschmiede, Doris Zwanzinger-Hofbauer.

Zudem unterstützen Di-plompädagoginnen aus dem Bezirk das Team der Referenten mit einer Vielzahl interessanter Kurse (siehe www.noe-begabten- akademie.at). Ein Highlight wird auch das neue Junior-Studium „Naturwissenschaften“ sein, bei dem die Schüler selbstständig wissenschaftliche Experimente durchführen, mit Teleskopen den Nachthimmel entdecken, interessante Forschungseinrichtungen besuchen und knifflige Fragestellungen untersuchen können.

„Besonders großes Interesse bestand im letzten Schuljahr an den Kursen ‚Club der Detektive‘ und ‚Altes Rom‘.“Doris Zwanzinger-Hofbauer

„Außerdem wird es eine große Anzahl von Talentförderangeboten geben, die schnell und lustig Basiskenntnisse in verschiedenen Fremdsprachen vermitteln“, kündigt Zwanzinger-Hofbauer an. So können die Volksschulkinder aus dem Bezirk beispielsweise im Kurs „Cooking is great fun! Englisch geht durch den Magen“ in der Schulküche der Kreativ-Mittelschule die Sprache erlernen und vertiefen.