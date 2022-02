„Tarzan“ brachte Leben ins Z2000

Das Z2000 öffnete am Mittwoch vor einer Woche die Tore, nachdem es um das Veranstaltungszentrum Corona-bedingt lange ruhig war. „Ich freue mich riesig, dass wir heute nach so langer Zeit wieder so viele Besucher begrüßen dürfen“, strahlte Z2000-Leiter Ernst Weidenauer. Rund 500 Besucher – darunter sehr viele Kinder – kamen, um das Musical „Tarzan“ erleben zu dürfen.

Die vorgeschriebene 2G-Regelung und Maskenpflicht auch während der Vorstellung wurden sehr gut angenommen, erzählt Weidenauer. Auch er musste zur Sicherheit die FFP2-Maske tragen, denn ihm ist klar: Es wäre ein herber Schlag, wenn er gerade jetzt ausfallen würde. Zweimal musste die Vorstellung in Stockerau verschoben werden, erzählte Pressesprecherin Tamina Reiff vom Theater Liberi aus Deutschland. Einzig die Autogrammstunde fehlte Corona-bedingt, auch Getränke durften in der Pause zu dem Zeitpunkt nicht ausgeschenkt werden.

Auch der bekannte österreichische Künstler, Sänger, Schauspieler, Regisseur, Kabarettist und Moderator Werner Auer war in Stockerau, um sich das Musical anzuschauen. Zum Schluss sah man viele strahlende Kinderaugen: Es war für alle eine sehenswerte Vorstellung und ein tolles Erlebnis. -cs-

