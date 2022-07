Tischlerei „Nut & Feder“ sieht Gewinn nicht als Ziel

Werbung

„Nut & Feder“ hat heuer den Werkstattbetrieb in der Ing.-Arthur-Lausmann-Straße aufgenommen. Die Tischlerei hat sich aus einem sozialen Projekt des Vereins Ute Bock entwickelt und hilft dabei, Menschen mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund den Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Die Standortsuche war seit der Gründung im Jahr 2017 ein Thema. „Wir waren bisher in Tischlereien eingemietet“, erzählt Geschäftsführer Christian Penz. Der Start erfolgte auf dem Gelände der ehemaligen Trabrennbahn Krieau in Wien, 2019 folgte der Umzug nach Klein-Neusiedl. Das Angebot wurde ausgebaut, seit 2020 ist „Nut & Feder“ ein Meisterbetrieb. Das Team sah sich um einen neuen Standort am Stadtrand von Wien um, entschied sich aber letztlich für die stillgelegte Schlosserei in Stockerau – aus Kostengründen und weil die Wien-Nähe dennoch gegeben ist.

Der Betrieb hat jetzt mehr Platz, investiert wurde zudem in neue Geräte. Zehn Mitarbeiter werden beschäftigt, zwei davon geringfügig – und man bildet heuer erstmals einen Lehrling aus. Mehrahka Ayobi stammt ursprünglich aus Afghanistan, ist im Iran aufgewachsen – „und unser jüngster Neuzugang“, erklärt Tischlermeister Niclas Kromer.

Die Menschen werden über die Diakonie und den Ute- Bock-Verein an die Tischlerei vermittelt. Die Sprachbarriere ist kein Hindernis: „Wenn’s um die Tischlerei geht, dann spricht man auf der ganzen Welt die selbe Sprache. Das Grundprinzip ist das selbe“, spricht Kromer aus Erfahrung.

Der Name „Nut & Feder“ ist bewusst gewählt, das klassische Bindeglied in der Holzverarbeitung ist zugleich ein Symbol von Herz und Hand, die in Verbindung treten. „Die Gewinnmaximierung steht bei uns nicht im Vordergrund“, erklärt Penz. Die Menschen sollen sich sinnvoll beschäftigen können und eine Zukunftsperspektive vor Augen haben.

„Zu 100 Prozent aus Markteinkünften“

Normalerweise geht man davon aus, dass Social Entrepreneurship zu 30 Prozent gefördert wird, „unser Ziel ist, dass wir uns zu 100 Prozent aus Markteinkünften finanzieren können“, betont Penz. Das sei greifbar nah: „Wir haben eine ganz gute Auftragslage, wir sind in Klein-Neusiedl an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen.“ Nur die Übersiedlung wurde über den Social-Entrepreneurship-Fonds gefördert. „Nut & Feder“ erhielt zudem vom Förderungsprogramm „aus Gründung im ländlichen Bereich“ nach einem Wettbewerb mit insgesamt 31 Betrieben einen Zuschuss.

Die Möbel der ökosozialen Tischlerei werden aus Massivholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldnutzung hergestellt. Kindergarten, Steuerberatungskanzlei und Tanzstudio wurden schon ausgestattet. „Nut & Feder“ kooperiert mit Betrieben aus dem Designbereich. Die Hälfte des Kundenstocks sind Privatpersonen, die den Schreibtisch genauso beauftragen wie die Küche.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.