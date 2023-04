Tresor der Pfarre gestohlen: 38-Jähriger gestand letztlich doch

Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir: Dieser Spruch hat auch aufs Gericht umgelegt seine Gültigkeit. 44 Schüler und vier Lehrkräfte der Kreativmittelschule Stockerau wohnten einer Verhandlung wegen eines Einbruchsdiebstahls ins Pfarrzentrum ihrer Stadt in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli 2022 bei. Angeklagt war ein 38-jähriger rumänischer Staatsbürger, der mit drei Komplizen die Tat begangen haben soll, bei der der Tresor der Pfarre samt 2.163 Euro gestohlen wurde.

Ihr Mandant sei nur „Schmiere gestanden“ und habe sich, als er vom Haftbefehl gegen ihn in Rumänien erfuhr, gestellt, führte Verteidigerin Lisa-Marie Onz ins Treffen. Das konterkarierte der 38-Jährige, indem er nicht dabei gewesen sein wollte und angab, am Bahnhof in Stockerau auf die Komplizen gewartet zu haben. Seine Aussage vor der Polizei klang da noch wesentlich geständiger. Auf die Basics konnten sich Richterin und Angeklagter aber einigen: „Mitgemacht haben Sie, den Rest nimmt man in Kauf.“

Einzig die DNA-Spuren des Angeklagten wurden sichergestellt

„Ja, ich bin schuldig“, entlockte Richterin Anna Wiesflecker dem 38-Jährigen, was sie mit „Ja, das glaub ich auch“ kommentierte. Und es brachte auch wirklich nichts, die Beteiligung am Einbruchsdiebstahl zu leugnen, da an dem Safe, der aufgebrochen in einem Maisfeld gefunden wurde, einzig DNA-Spuren des Angeklagten sichergestellt wurden. Die anderen waren so schlau, Handschuhe zu tragen.

Für sein Mitwirken gab er an, 500 Euro aus der Beute erhalten zu haben, die für die Versorgung seiner sechs Kinder gedacht waren: „Ich werde gebraucht.“ „Die Konsequenzen müssen Sie tragen“, sah es die Richterin juristisch nüchtern. Als Urteil ergab das für den 38-Jährigen zwei Jahre Freiheitsstrafe, davon acht Monate unbedingt. Das Fazit der Kreativschüler nach insgesamt vier Verhandlungen, die sie verfolgten, war eindeutig: „Das war voll interessant.“

