„Ein schwerer Bandscheibenvorfall zwingt mich zu diesem Schritt“, erklärt sie im NÖN-Gespräch. Eine körperliche Arbeit ist ihr in den nächsten Monaten nicht möglich, wodurch sie sich frühzeitig als Uferhaus-Wirtin zurückziehen muss. „Nur mit Angestellten kann man das Uferhaus nicht führen. Es braucht eine Wirtin, die selbst mit anpackt“, ist ihr bewusst.

Die Frage, die daher allen Beteiligten und Liebhabern des Uferhauses auf der Seele brennt, lautet: Wie soll es mit dem Gastbetrieb weitergehen? Es laufen Gespräche mit interessierten Gastronomen. Parallel dazu schlägt man einen neuen Weg ein: Man sondiert, ob Interesse an einem Verein besteht, der das Uferhaus gemeinschaftlich führt.

