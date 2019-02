Derzeit hat der Zirkus im Osten von Stockerau sein Winterquartier aufgeschlagen. Dort wurde die Familie nun von Vandalen heimgesucht: Das neue, 24 Meter große Zelt wurde an mehreren Stellen aufgeschlitzt, und das unmittelbar vor der nächsten Premiere am 8. März. Doch dem nicht genug: „Die Täter haben auch versucht, es mit Benzinverstärker anzuzünden, doch glücklicher Weise brennen die Planen nicht“, schildert Pressesprecher Robert Rieger im NÖN-Gespräch.

Schon nach der Premiere in Groß-Enzersdorf im letzten Oktober schlugen Diebe über Nacht zu und stahlen Technik-Equipment sowie die Jonglier-Ausrüstung. Rieger vermutete damals einen Sabotage-Versuch eines anderen Zirkus. Es gibt keine Versicherungshaftung und die Familie Degen wollte die Polizei weder in Stockerau noch in Groß-Enzersdorf hinzuziehen. Die Vorführungen von 8. bis 18. März werden aber trotz dem Vandalenakt gezeigt: „Sie werden im kleineren Zelt auftreten“, kündigt Rieger an.

Robert Rieger