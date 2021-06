Hagelschauer hinterließen massive Schäden .

„Manche Hagelkörner hatten Tischtennisball-Größe“, schilderte ein Facebook-User das Ausmaß. „Wir haben so etwas in Stockerau noch nicht gesehen“, schreibt eine Nutzerin. Am Donnerstagabend zog eine Unwetterfront über Stockerau und die Umgebung, heftige Hagelschauer gingen nieder.