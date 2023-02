Verdächtiger wird gesucht: Geld mit gestohlener Bankomatkarte behoben

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, am 21. Jänner gegen 11 Uhr in einem Supermarkt in Stockerau die Geldbörse einer Kundin gestohlen zu haben. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld auch die Bankomatkarte der Geschädigten.

Unmittelbar danach wurden mit der Bankomatkarte drei Bargeldbehebungen bei einem Geldausgabeautomaten im Foyer einer Bankfiliale in Stockerau getätigt. Durch die Tathandlungen entstand dem Opfer ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des bislang unbekannten Täters werden an die Polizeiinspektion Stockerau unter 059133-3249 erbeten.

