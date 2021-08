Auf dem Parkplatz vor dem soogut-Markt wurden am vergangenen Freitag Stände aufgebaut und Sonnenschirme aufgespannt, es entwickelte sich ein intensives Kommen und Gehen. Von 9 bis 10 Uhr konnten die Besucher nicht mehr gebrauchte Gegenstände abgeben. Ab 10 Uhr konnte sich, wer immer auch wollte, frei bedienen, die Sachen mitnehmen und für den Eigengebrauch einer neuerlichen Verwendung zuführen.

Melitta Hagelkruys, die Initiatorin des Verschenkemarkts, erläutert die Idee: „Ich mache mir schon lange Gedanken über Sperrmüll und dass da immer Sachen dabei sind, die man eigentlich weiter verwenden könnte. Neben der Müllvermeidung hat das auch eine soziale Komponente. An sich kann sich jeder, der was Brauchbares findet, das nehmen. Aber wir haben uns bewusst in die Nähe des soogut- Marktes gestellt, weil wir vor allem dessen Kunden ansprechen wollten.“ Und schließlich meint sie, dass damit auch die Möglichkeit zur Kommunikation außerhalb der eigenen Blase geschaffen wird.

Die Idee war rasch konkretisiert, die Realisierung dann aber doch noch mit Hindernissen behaftet, wie Hagenkruys erzählt. Die Gruppe musste von der Gemeinde die Genehmigung erhalten, auf den Parkplätzen vor der Musikschule den Stand aufbauen zu dürfen. Angesichts der Schulferien wurde die Ausnahmeregelung erteilt, aber für die Zukunft hofft Hagelkruys auf einen fixen Standort, denn sie will es nicht als einmalige Aktion abtun, sondern denkt an einen regelmäßigen Markt, etwa vierteljährlich.

Hagelkruys möchte Menschen aufrütteln

„Wir wollen schenken, nicht gönnerhaft, sondern auf Augenhöhe, das ist uns wichtig“, betont sie. Es dürfe kein Flohmarkt werden, davon gebe es schon einige. Eine logistische Hürde war noch zu bewältigen: Was passiert mit den Sachen, die keinen neuen Nutzer finden? Dafür gab es Kontakte zu karitativen Organisationen, bis schließlich die Pfarre zusagte, die Sachen einzulagern, bis die Caritas aktiv wird.

Hagelkruys äußert noch einen Wunsch: „Es wäre schön, wenn wir damit andere Menschen anregen könnten, ähnliche Aktionen für die Gemeinschaft in unserer Stadt zu beginnen.“