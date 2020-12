Jede Klasse traf sich zunächst zum Brainstorming, um Ideen zu sammeln. Auch die Lehrer waren eingebunden. Klassenlehrer Michael Freygner blickt auf die Produktion zurück: „Viele Stunden wurden investiert, aber es waren alle mit Begeisterung dabei und es hat Spaß gemacht.“ Das Video wurde auch auf dem Youtube-Kanal „FSB-Fachschule für Sozialberufe Stockerau“ veröffentlicht.

Direktorin Andrea Pichler zeigte sich im NÖN-Gespräch, das via Videokonferenz stattfand, über das Projekt sehr erfreut und teilt Komplimente aus: „Ich bin so stolz, dass die Schüler in der kurzen Zeit ein so professionelles Video hergestellt haben.“

Die Schüler äußerten sich im Gespräch mit der NÖN ebenfalls stolz und zufrieden über das gelungene Filmprojekt. Sie erzählten auch von den Praktika, die im Rahmen des Lehrplans im Kindergarten, in der Altenpflege und in der Familie erfüllt werden müssen. Im Coronajahr sei jedoch oftmals Distance Learning angesagt gewesen, das sei aber „nicht so schlecht“, lautet der Tenor.

Im zweiten Lockdown wurden die Klassen mittels TeamViewer unterrichtet. „Klar, die Freunde vermisst man schon“, geben die Schüler ihre Erfahrungen im Coronajahr wieder.