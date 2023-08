Vizekanzler und Bischof in der Au: Ein Gespräch über Gott & die Umwelt

Vizekanzler Werner Kogler und Jugendbischof Stephan Turnovszky trafen in der Vorwoche in Stockerau zusammen - und sprachen bei einem Spaziergang durch die Au über Bodenschutz, Schöpfungsverantwortung und die Herausforderungen der Gegenwart. Die Initiative für das Gespräch ergriff Kogler, Turnovszky hatte die Au als Treffpunkt vorgeschlagen.

Bodenschutz sei nicht nur Klimaschutz, sondern auch Artenschutz, Hochwasserschutz, Menschenschutz und – so ergänzt der Jugendbischof – eine Art der Nächstenliebe, denn es gehe vorrangig darum, eine bessere Welt für kommende Generationen zu hinterlassen. Weihbischof Stephan Turnovszky hob hervor, dass der Mensch eine einzigartige Verantwortung für die Schöpfung trägt, da er erkennen kann, was auf dem Spiel steht. Diese Verantwortung umfasst den Schutz der Schwächeren, insbesondere zukünftiger Generationen, die keine Stimme haben. Hier sei allerhöchste Eisenbahn. „Wenn es so weitergeht, werden unsere Enkerl keinen Boden mehr haben um einen Getreidehalm anzubauen“, sagt Kogler.

Was die zwei abseits des Bodenschutzes vereint: Eine Faszination für Züge, so wollten beide in ihrer Kindheit Lokführer werden. Und: die Liebe für Recycling. Beide sind stolz beim Teebeutel sogar das kleinste Stückerl Papier ins Altpapier zu befördern.

In einem anschließenden Gespräch mit Bürgern aus der Pfarrgemeinde Stockerau und Bürgermeisterin Andrea Völkl wurden die Sorgen der Menschen besprochen. „Die Fragen der Gegenwart sind vielseitig und komplex. In Verantwortung steckt aber eben auch das Wort 'Antwort' drin“, so der Vizekanzler. Um diese Antworten gehe es in der politischen Arbeit. „Kompromisse zu schließen ist das Wesen der Demokratie. Aber die Natur macht langsam keine Kompromisse mehr mit. Sie schlägt zurück. Man kann auf Dauer und im Durchschnitt nur mit der Natur wirtschaften und nicht gegen sie. Zukunft passiert nicht einfach, wir müssen sie nicht erleiden. Wir können sie leidenschaftlich gestalten“, so der Vizekanzler.