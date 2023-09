Stockerau Volksschulen sind nun mit einer neuen Brücke verbunden

Der Kran platzierte die Elemente an Ort und Stelle. Die Brückenkonstruktion verbindet die beiden Volksschulen Wondrak und West. Foto: Stadtgemeinde Stockerau/Birgit Klug

D ie Konstruktion für den Übergang zwischen den Volksschulen Wondrak und West steht, die finalen Arbeiten erfolgen nun in den nächsten Wochen. Schon am Montag geht's für die Stockerauer Volksschüler in den erneuerten Häusern los.

Drei Brückenelemente schwebten in der vorigen Woche über dem - menschenleeren - Haus der Kindergruppe „Kunterbunt": Sie verbinden schon die beiden Volksschulen Wondrak und West und werden künftig als Übergang dienen. Stadtrat Gerhard Dummer rechnet mit einer endgültigen Fertigstellung im September. Die Konstruktion passt millimetergenau zwischen die beiden Gebäude hinein. Das ermöglichte eine gründliche Vermessung per Laser: „Es ist schon enorm, was man mit der Lasertechnik bei den Baustellen bewerkstelligen kann", sagt Dummer. Die Bauarbeiter konnten sogleich mit der Verkleidung aus Glas starten. Der Übergang wird überdacht, der Fußboden muss noch verlegt werden. „Wir haben auch keine Bäume umschneiden müssen, nur ein paar Äste", führt Dummer aus. „So haben wir auch einen Schatten für die Brücke, die nicht geheizt wird. Aber sie ist trocken und witterungsgeschützt." Darunter - und am Gelände - befinden sich Abstellplätze für Fahrräder und Scooter. Die Feuerwehr kann mit ihren Fahrzeugen unter der Brücke durchfahren. Die Schule kann am Montag starten. Kein Ausrede, um zu Hause zu bleiben Stadtrat Gerhard Dummer Die Gestaltung der Außenanlagen hat ebenso bereits begonnen: „Der Großteil der Wiese bleibt erhalten", erklärt der Stadtrat. Geplant ist eine 60 Meter lange Laufbahn und eine Weitsprunggrube für Mittelschüler, die den neuen Wondrak-Turnsaal ebenso nutzen werden. Darin wird gerade die Fußbodenheizung verlegt. Was das Innere der Schulen betrifft, „da werden die Handwerker wohl heute (Anm.: Samstag, 1. September) abziehen", sagt Dummer. Beide Gebäude wurden seit Sommer 2022 umgebaut, saniert und erweitert. „Die Schule kann am Montag starten. Keine Ausrede, um zu Hause zu bleiben", ergänzt er lachend.