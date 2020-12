Eigentlich war es ein Tagesordnungspunkt, bei dem nicht viele Diskussionen zu erwarten waren: In der letzten Gemeinderatssitzung ließ ÖVP-Verkehrsstadtrat Herwig Hödl über eine Auftragsvergabe für eine Kanalsanierung abstimmen. Die SPÖ nutzte den Punkt aber, um Kritik an Hödl zu üben; seit drei Monaten hätte es keine Verkehrsausschusssitzung mehr gegeben, trotz mehrmaliger Bitten seitens der SPÖ.

Für die ÖVP war der Gemeinderat der falsche Ort für diese Diskussion, SPÖ-Mandatar Adi Osmanovic ließ jedoch nicht locker: „Es gibt keinen Ausschuss, daher müssen wir das hier klären. So können wir nicht zustimmen“, ließ er sich von der ÖVP nicht einbremsen. Ein Verhalten, das die Stimmung bei der ÖVP kippen ließ; Vizebürgermeister Martin Falb nahm die Worte „wie die Vollidioten“ in den Mund, die halblaut in den Saal hallten.

„Inhaltliches Interesse sieht anders aus als das Theater, das im Gemeinderat von den SPÖ-Mandaten gespielt wurde.“ Herwig Hödl, ÖVP-Verkehrsstadtrat

„Ich habe dieses Wort nicht verwendet“, bestreitet Falb auf NÖN-Anfrage. „Ich habe etwas gesagt, aber das war an niemanden gerichtet.“ Was er gesagt haben soll und in welchem Zusammenhang, will er aber nicht aufklären. Außerdem ging Falb zum Gegenangriff auf die SPÖ über: Er forderte SPÖ-Sozialstadträtin Gabriele Steuer auf, ihre Themen vorzutragen.

„Ich habe dieses Wort nicht verwendet“, streitet ÖVP-Vize Martin Falb ab, „Vollidioten“ gesagt zu haben. ÖVP Klub/Katharina Schiffl

Falb verweist im NÖN-Gespräch auf seine offizielle Wortmeldung im Gemeinderat: „Ich habe Steuer angesprochen, aber niemanden geschimpft“, will er klarstellen. Er habe Hödl lediglich gegen den „unfairen“ Angriff der SPÖ verteidigt, denn auch andere Stadträte würden es mit den Ausschusssitzungen „nicht so genau nehmen“. Zudem hätte es nie mehr Ausschusssitzungen wie unter der ÖVP-Regierung gegeben, die Opposi tion habe jede Info, argumentiert Falb.

In der Sitzung gingen bei der SPÖ die Emotionen hoch; Steuer verließ die Sitzung: „Ich nehme das sehr persönlich“, ließ sie den Gemeinderat wissen. Mittlerweile haben sich die Wogen jedoch geglättet: „Ich habe mit Martin Falb telefoniert. Es gab eine Entschuldigung, die ich zur Kenntnis genommen habe“, so Steuer. Für sie steht aber fest: „Ein respektvoller Umgang miteinander muss gegeben sein.“

Auch SPÖ-Vizebürgermeister Othmar Holzer möchte unter die Sitzung einen Schlussstrich ziehen. „Schwamm drüber“, will er nicht mehr auf Falbs Sager eingehen. Die Kritik der SPÖ sei jedoch berechtigt gewesen, betont er.

Für SPÖ-Vizebürgermeister Othmar Holzer sind die Diskussionen im Gemeinderat abgehakt: „Schwamm drüber.“ Archiv

„Ausschusssitzungen gehören dazu. Die ÖVP ist es nicht gewohnt, dass es eine Opposition gibt, aber so etwas muss sie aushalten. Vor allem, wenn ich daran denke, was die SPÖ in den letzten 15 Jahren mitgemacht hat“, verweist Holzer. Auch in der Sitzung selbst war er bemüht, nach Abhandlung der Tagesordnung verbindliche Worte in Richtung ÖVP zu finden.

ÖVP-Stadtrat Hödl spricht hingegen von einer „Janusköpfigkeit“ der SPÖ. Holzer mahne immer wieder ein, parteipolitische Äußerungen in Gemeinderats- und Ausschusssitzungen außen vor zu lassen, die SPÖ halte sich aber selbst nicht da ran.

„Nachvollziehbar bringt sie in Wortmeldungen wie in ihrem Abstimmungsverhalten ihre politische Agenda ein, wie in meinem Fall scheut sie aber auch vor persönlichen Angriffen nicht zurück“, so Hödl. Die letzte Sitzung des Verkehrsausschusses habe am 17. September stattgefunden. „Seither war bei mir aus beruflichen Gründen in Verbindung mit Covid-19 leider keine Terminplanung möglich.“

Jedenfalls plant Hödl, die Ressortthemen seines Ausschusses in Zukunft „wesentlich intensiver“ zu diskutieren, wobei es seit Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung keine einzige Anfrage zu diesen Punkten gegeben hätte. „Inhaltliches Interesse sieht anders aus als das Theater, das im Gemeinderat von den SPÖ-Mandataren gespielt wurde und den einzigen Zweck hatte, mich in der Öffentlichkeit anzupatzen“, hält er fest.