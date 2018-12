An den Listen wird noch fleißig getüftelt, bis auf die FPÖ kann aber jede Partei bereits einen Spitzenkandidaten benennen. „Gabriele Frithum wird für uns an der Spitze stehen“, bleibt für Heinz Scheele (SPÖ) das Ranking trotz Neuwahlen unverändert. Das Team hingegen wird deutlich verjüngt, es wird neue Gesichter geben. Auch auf der Liste der ÖVP wird sich einiges ändern, der erste Platz bleibt jedoch bei Stadtparteiobfrau Andrea Völkl: „Wir treten als Team an, ich bin die Erste unter Gleichen“, setzt sie auf Zusammenhalt.

Die Grünen schicken Dietmar Pfeiler als Spitzenkandidat ins Rennen, auf Platz zwei wird Radha Kamath-Petters nominiert. „Ich bin dankbar für das große Vertrauen der Ortsgruppe“, so Pfeiler. Und auch bei den NEOS zeichnet sich Martin Fischer als Spitzenkandidat ab.

Die Besetzung der weiteren Listenplätze verspricht Spannung: Andreas Straka wird weiterhin für die Grünen zu Verfügung stehen, „jedoch nicht in erster Reihe“, so Pfeiler. Wie es mit dem früheren FP-Bürgermeister-Stellvertreter Erwin Kube weitergehen wird, kann FP-Stadtparteichef Wolfgang Mayer noch nicht sagen, ebenso wenig, ob der frühere FP-Gemeinderat Werner Bolek wieder in die Partei zurückkehren wird. „Wir werden unser Team zwischen Weihnachten und Neujahr fixieren“, so Mayer.