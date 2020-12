Gespannt warten, bis das Christkind kommt – eine Situation, die Kinder in der Weihnachtszeit sehr gut kennen. Nun erscheint ein neues Vorlesebuch, das genau dieses Thema behandelt: Die gebürtige Stockerauerin Sabrina Vyhnalek veröffentlicht gemeinsam mit Elisabeth Pfeffer ein Buch, das den Zauber von Weihnachten für Kinder einfangen soll.

„Elisabeth ist eine liebe Freundin von mir, die selbst zwei Kinder hat und sich durch ihr alltägliches Leben mit den beiden zu der Geschichte inspirieren ließ“, erklärt Vyhnalek, die selbst eine Tochter hat und seit ein paar Jahren in Spillern zuhause ist. Autorin Pfeffer, die im Burgenland zu Hause und hauptberuflich bei der Exekutive tätig ist, erzählt: „Ich lese meinen Kindern oft vor dem Schlafengehen noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Manchmal sind wir da auch krea tiv und erfinden selbst etwas. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, dass ich diese Geschichte einmal niederschreiben muss.“ So entstand die Idee zu dem Buch.

Bei einem Treffen setzten sich die beiden Frauen dann zusammen und schmiedeten den Plan, die Geschichte zu veröffentlichen. „Elisabeth meinte, dass ich ja gut zeichnen könne und fragte mich, ob ich Lust hätte, als Illustratorin mitzumachen“, berichtet Vyhnalek. Eigentlich ist sie gelernte Kleidermachermeisterin, bis zu ihrer Karenz arbeitete sie als Volksschullehrerin. In ihrer Freizeit ist die gebürtige Stockerauerin aber gerne kreativ tätig. Bei den Ideen zu den Bildern und dem Aussehen der Figuren hatten sich die beiden Freundinnen schon vorher teilweise abgesprochen.

„Wir haben schon darüber geredet und waren uns schnell einig, was uns gefällt und was nicht. Und ich muss zugeben, dass ich mich auch ein bisschen von den eigenen Lieben beeinflussen habe lassen. Kann sein, dass die Hauptfigur ‚Elfie Grün‘ also ein bisschen meiner Tochter ähnlich sieht“, schmunzelt Vyhnalek.

Zum Inhalt des Buchs: Elfie Grün ist ein kleines Mädchen, das aufgeregt ist, weil in wenigen Tagen das Christkind kommt. Um die Wartezeit zu verkürzen, backen Mama und Elfie Weihnachtskekse. Wie himmlisch sie duften! Das findet nicht nur Elfie – auch das Christkind scheint vom Duft entzückt zu sein.

Achtung, Spoiler! Pfeffer verriet der NÖN schon vorab: „Zu einem persönlichen Treffen zwischen dem Mädchen und dem Christkind kommt es nicht. Der weihnachtliche Zauber soll in der Geschichte erhalten bleiben.“ Ob es eine Fortsetzung des Buchs geben wird, lässt die Autorin offen, „an Ideen würde es jedenfalls nicht mangeln“.