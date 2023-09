Warum das öffentliche Stadtpark-WC zu ist

Die öffentliche WC-Anlage beim Stockerauer Stadtpark rückt nach der kostenintensiven Errichtung (wir berichteten) erneut in den Fokus: Warum ist die Toilette zeitweise zugesperrt? Bürger rätselten via Facebook darüber. Stadtrat Gerhard Dummer bestätigt, dass die Toilette nachts über eine Zeitschaltuhr versperrt wird.

„Wir wollten keine Übernachtungsgäste“, erklärt er. Die Zeitspanne wurde anfangs von 6 bis 22 Uhr festgelegt, das sei aber nicht in Stein gemeißelt. Änderungswünsche können dem Bürgerservice gemeldet werden, betont Dummer. „Es muss auch keiner zusperren gehen, wir haben ein zeitgesteuertes System, dadurch macht die Tür automatisch zu.“

Vandalismus sei immer wieder Thema, was die öffentlichen Klos betrifft. Entfernt werden mussten schon im neuen Stadtpark-WC Verunreinigungen, „die dann überall gepickt sind“, beschreibt Dummer. „Wir reinigen es regelmäßig, aber man kann nicht ständig hinter jedem Nutzer hinterherputzen.“

Stadtrat Gerhard Dummer: „Es gibt nichts, was man nicht zerstören kann.“ Foto: ÖVP

Die Toilette sei außerdem „weitgehend vandalensicher“ - also ohne Fenster, die eingeschlagen werden könnten, mit Bewegungsmeldern statt Lichtschaltern und massiven Türen ausgestattet. Die Fußbodenheizung macht einen Heizkörper, der heruntergerissen werden kann, obsolet. Die Warmwasser-Therme ist in einem gesonderten Raum. „Wir haben möglichst wenig Angriffsfläche“, erläutert Dummer. Er räumt aber auch ein: „Es gibt nichts, was man nicht zerstören kann.“

Den Trugschluss einer tagsüber versperrten Toilette enträtselte die Facebook-Community gleich selbst, nachdem eine Dame die Tür nicht öffnen konnte: Es war gerade besetzt.