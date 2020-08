Nach dem Studium an der PädAk war er zunächst Hauptschullehrer, parallel dazu studierte er an der Uni Wien Ur- und Früh-, sowie Mittelalterliche Geschichte. 1992 trat er als Prähistoriker in den Dienst des Landes NÖ, war ab 1996 im Museum in Asparn tätig, dessen Leitung er 2002 übernahm.

Die Schwerpunkte seiner Forschungen betrafen die Bestattungssitten der Bronze- und Eisenzeit. Auch nach dem Antritt des Ruhestands 2012 befasste sich Lauermann mit Archäologie und verfasste wissenschaftliche Bücher wie „Die dunkelsten Jahre des Weinviertels“ oder „Der Michelberg“.

Die Pflege seines Naturgartens und das Schachspiel sind seine Hobbys.