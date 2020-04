„Der Song passt jetzt besser denn je, denn jetzt betrifft der Zusammenhalt alle“, so Reinsperger. „Für uns als Künstler ist es natürlich bewegend, wenn ein Lied den Menschen so viel gibt“, freut er sich über das Feedback. Und er kann den Fans bereits das nächste Highlight in Aussicht stellen: Die Wilden Kaiser arbeiten fleißig an neuen Songs. „Sobald wir wieder raus dürfen, starten wir durch!“, verspricht Reinsperger.

Seine Terrassenkonzerte, die in den ersten Coronawochen der Renner bei den Stockerauern waren, werden bis auf Weiteres nicht mehr stattfinden. „Bei meinem letzten Konzert haben sicher 200 Leute live zugesehen. Es hat sich niemand beschwert, aber der Zulauf wurde einfach zu groß“, will Reinsperger im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen Verantwortung tragen. „Aber wir machen natürlich weiterhin regelmäßig Streams“, verweist er auf die Online-Auftritte der Band.

Hier der Link zum neuen Video: https://www.facebook.com/diewildenkaiser.band/videos/664936854049085