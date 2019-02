WIR!-Kandidat Erwin Kube im NÖN-Interview .

Erwin Kube will zu neuen Ufern aufbrechen: War er als FP-Bürgermeister-Stellvertreter maßgeblich an der Regierungsarbeit beteiligt, will er jetzt mit der Liste WIR! unabhängig von einem Parteiapparat und einem Arbeitspartner Politik machen. Ein Mandat ist sein Ziel, alles andere sei ein „Vertrauensvorschuss“.