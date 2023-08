Wirbel um Facebook-Posting: „Beschimpfung ist keine Meinung“

„Der Geduldsfaden ist gerissen“, sagt Gemeinderat Matthias Kubat (Die Grünen). Er fühlt sich persönlich angegriffen, nachdem sein Amtskollege Siegfried Gaida (ÖVP) folgenden Facebook-Kommentar veröffentlicht hat: „Und ein paar Vollkoffer machen sogar Betonfundamente und Stahlgerüste mitten im Natura-2000-Gebiet.“ Der Schlagabtausch, der schon in Gemeinderatssitzungen und Sozialen Medien geführt wurde, ist offenbar noch nicht zu Ende. Das stört Kubat an sich nicht, ihm missfällt aber der Begriff „Vollkoffer“ sehr.

Er erstattete Meldung an die Zara-Beratungsstelle „#GegenHassimNetz“ und überlegte - im ersten Moment -, ob er rechtliche Schritte wegen Beleidigung - gemäß § 115 StGB - einleiten solle. „Ich persönlich lasse mich nicht als 'Vollkoffer' beschimpfen und sehe hier eine Grenzübertretung, weshalb ich auch politische Konsequenzen einfordere“, schreibt Kubat zudem in einem Mail an Bürgermeisterin Andrea Völkl (ÖVP) und ÖVP-Fraktionschef Christian Moser. „Eine Beschimpfung ist keine Meinung, das ist gesellschaftspolitisch nicht in Ordnung“, führt Kubat aus.

Wir suchen das Gespräch mit den beiden. Sie sollen einmal direkt miteinander reden und nicht über Facebook Bürgermeisterin Andrea Völkl

Bürgermeisterin Völkl weist darauf hin, dass Gaida im Posting niemand direkt angesprochen habe. Aber: „Wir suchen das Gespräch mit den beiden. Sie sollen einmal direkt miteinander reden und nicht über Facebook.“ Sie empfehle, solche Konflikte nicht vor der ganzen Öffentlichkeit auszutragen: „Das hat alles eine Vorgeschichte, das schaukelt sich auf, dann sind persönliche Verletzungen und Kränkungen im Spiel - ob angemessen oder nicht, sei dahingestellt - und dann passieren solche Dinge.“

Gemeinderat Gaida sprach in seinem Posting den Strauchwipfelweg an, der heuer in der Stockerauer Au errichtet wird. Ein erhöhter Holzsteg führt Besucher in eine Mulde hinein, offenbart die „Stockwerke“ des Waldes und dient als Vogel-Beobachtungshotspot. Die Au-Gruppe als Initiator will damit im Bereich der Umweltbildung und Naturerfahrung einen weiteren Akzent setzen, Gemeinderat Kubat ist Teil der Au-Gruppe. Gaida stören die Baumaßnahmen im Natura-2000-Gebiet: Betonfundamente wurden bereits in den Boden gelegt.

Gaida zeigt sich verwundert, Kubat sieht von rechtlichen Schritten ab

Diese waren im ursprünglichen Plan gar nicht vorgesehen, die Stadtgemeinde hat aus Sicherheitsgründen die Betonfundamente für notwendig erachtet. Sie finanziert die Umsetzung, die allerdings großzügig über Leader gefördert wird. Alle Fraktionen im Gemeinderat stimmten geschlossen für die Errichtung des Strauchwipfelwegs, Gaida verließ (mit anderen Amtskollegen) beim letztgefällten Beschluss aber den Lenausaal (wir berichteten).

Gaida selbst, der gerade gesundheitliche Strapazen ertragen muss, zeigt sich verwundert: „Ich habe ihn nicht genannt, aber er kann sich direkt bei mir melden. Mehr will ich gar nicht sagen.“ Kubat erklärt später, dass er von rechtlichen Schritten absehen werde, nachdem er vom gesundheitlichen Zustand seines Amtskollegen erfahren habe.