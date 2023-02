WISTO stellt Aktivitäten ein: „Nicht mehr machbar“

Die WISTO ist ruhend gestellt, abgesehen vom Autosonntag im März werden heuer keine Tätigkeiten mehr ausgeführt. Ein Treffen mit Vertretern des Vereins und der Stadtgemeinde in dieser Woche soll einen Prozess in Gange bringen, um offene Frage auszuloten. Zum Beispiel: Welche Feste werden weitergeführt?

ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl erklärt in einer ersten Reaktion, dass vieles noch offen sei und auch Zusammenkünfte etwa mit Gastronomen auf der Agenda stünden. Sie schickt aber voraus: „Das alles lebt von der Beteiligung.“ Obmann Herbert Knoth will jedenfalls die WISTO-Aktivitäten in die Hände der Stadtgemeinde und der 2021 geschaffenen Marketing-Abteilung legen.

Ehrenamtliche Arbeit nicht mehr machbar

„Unsere Tätigkeiten sind ehrenamtlich – und das ist nicht mehr machbar“, erklärt er. „Wir sind alle Unternehmer, dahinter steckt eine enorme Arbeit, die wir neben den Anstrengungen, einen Betrieb zu führen, umsetzen müssen.“ Die WISTO habe einen bestimmten Qualitätsanspruch, den man nicht mehr erfüllen könne. „Die Zeit erfordert andere Maßnahmen.“ Er strebt eine geordnete Übergabe an und wünscht sich eine positive Weiterentwicklung.

Der Rückzug zeichnete sich ab, 2022 musste schon das Stadtfest abgesagt werden. Knoth führte unter anderem organisatorische Gründe an. Das sorgte für Unmut, der zum Fasching erneut aufpoppte: In Stockerau fand kein Umzug statt. Das kritisierte Gemeinderat Alen Ćorković scharf (wir berichteten) und Heinz Scheele, Vizebürgermeister und Kulturstadtrat der SPÖ, legte in der Vorwoche nach: Man dürfe Feste wie Faschingsumzüge nicht sterben lassen.

„Sehr populistische Querschläge“ sind dies für Knoth. „Wer das kritisiert, hat keine Ahnung, was es heißt, die Wirtschaft zu motivieren, Sponsoren zu gewinnen und attraktiv zu bleiben“, lässt er das nicht auf sich sitzen. „Es scheitert nie an Ideen oder Konzepten, sondern am Tun.“

Keine Mitgliedsbeiträge, keine Förderungen

Die WISTO wurde vor über 30 Jahren gegründet, um vor allem den wirtschaftlichen Austausch zu fördern. Diese Bedeutung sei in der digitalen Kommunikationswelt verloren gegangen, sagt Knoth. Die Zahl der Privatunternehmer habe sich außerdem reduziert, das Interesse der Konzerne an einer lokalen Teilhabe sei viel geringer.

Momentan bleibt der Verein bestehen, auch wenn keine Tätigkeiten ausgeführt werden: „Wir wollen ihn nicht einfach auflösen“, so Knoth. Mitgliedsbeiträge werden aber nicht eingehoben, auch lukriert man keine Förderungen. Die Cities-App wird weiterhin von der dahinterstehenden Firma betreut.

Völkl will, dass erneut der Christkindlmarkt abgehalten wird. Klar ist aber für sie, dass zumindest heuer kein Stadtfest stattfinden wird: Dafür sei ein Dreivierteljahr an Vorbereitungszeit nötig. Ihr schwebt auch eine Faschingsveranstaltung vor. Scheele spricht indes „eine ehrlich gemeinte Einladung an alle Bürger“ aus, „bei der Organisation des Faschingsumzugs 2024 aktiv mitzuwirken“. Er wolle verhindern, dass in einem Jahr erneut über ein nicht abgehaltenes Event geredet werden muss.

Ressourcen sind nötig

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.