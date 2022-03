Wohnungen für Frauen in Not entstehen

Frauen, die sehr lange im Krankenstand waren und in die Armut versinken; die Probleme in der Partnerschaft haben und aus der Wohnung geworfen werden – oder die straffällig geworden sind und in der neu gewonnen Freiheit nicht Fuß fassen können. Ihnen hilft „Frauen für Frauen“ – und der Verein wird heuer erstmals Frauenstartwohnungen direkt in Stockerau anbieten können.

„Ich finde es unglaublich, dass die Gemeinde ein ganzes Haus herrichtet“, ist Geschäftsführerin Manuela Kräuter freudig erstaunt. Drei Zwei-Zimmer- und zwei Ein-Zimmer-Einheiten, dazu Räume als Büro, Lager, Waschküche und Archiv entstehen gerade. Der Bauhof wirkt seit dem Jänner maßgeblich mit: „Er ist sehr engagiert und es ist wirklich sehr viel weitergegangen“, lobt ÖVP- Stadtrat Gerhard Dummer. Nächste Woche soll die Einrichtung geliefert werden: Der Gemeinderat hat zuletzt geschlossen der Finanzierung zugestimmt. 160.000 Euro werden insgesamt investiert, der Umbau soll mit 1. April abgeschlossen sein.

Das frühere Einfamilienhaus, das die Stadtgemeinde gemietet hat, hat eine Photovoltaik-Anlage am Dach und wird mit Gas beheizt. Daneben besteht ein eingefriedeter Garten, in dem ein eigenes Projekt starten soll: Zehn Frauen mit und ohne Migrationshintergrund sollen sich beim Gärtnern austauschen können.

SPÖ-Stadträtin Samira Mujkanovic ist stolz, dass die Gemeinde ein solches Projekt „selbst in die Hand genommen hat“. Stockerau ist damit neben Hollabrunn der zweite Standort für Startwohnungen, die „Frauen für Frauen“ betreut. Der Verein ist für die Bezirke Hollabrunn, Korneuburg und Mistelbach zuständig.

„Wir haben sehr viele Anfragen von Stockerauerinnen, die wir nicht erfüllen konnten“, berichtet Kräuter. Die Betreuer verweisen dann auf Hollabrunn, wo Platz für sieben Frauen mit ihren Kindern besteht. Der Wechsel in eine andere Stadt kommt aber nicht immer infrage, wenn zum Beispiel die Kinder in Stockerau in die Schule gehen.

Spender beteiligen sich am Bauprojekt

Das Bauprojekt unterstützen die Soroptimisten Stockerau: Sie spendieren den Hausrat wie zum Beispiel Geschirr oder Bettwäsche. Und: Der Betrieb Gorenje mit Sitz in Wien stellt Haushaltsgeräte kostenlos zur Verfügung. „Er ist sehr großzügig, da geht’s nicht um Kleingeld“, freut sich Dummer.

Die „Frauen für Frauen“- Geschäftsführerin hofft, dass auch das Land NÖ das Projekt unterstützt: „Es ist ein Mehraufwand und wir wollen die Frauen gut versorgt wissen“, betont Kräuter. „Es wäre wünschenswert, wenn das Land für zusätzliches Personal Geld aufstellen würde. Wir sind in Verhandlungen.“

Warum hilft eine Startwohnung? „Die Frauen kommen aus allen sozialen Schichten und immer aus schwierigen Sozialsituationen. Und sie kommen oft mit einem ganz, ganz schlechten Selbstbewusstsein“, schildert Kräuter. Die Wohnung bietet ihnen für neun bis zwölf Monate Zuflucht, wo sie innere Kraftressourcen wiederentdecken und Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit zurückfinden können.

Die Möglichkeit bestehe, dass „sich die Damen dann für eine Gemeindewohnung anmelden können“, ergänzt Dummer. „Es ist schön, diese Metamorphose zu sehen“, lächelt Kräuter. Manche kehren ins vorherige Heim zurück: „Bei uns sind auch schon viele Beziehungen gerettet worden.“

„Frauen für Frauen“ beschäftigt Sozialarbeiterinnen und Kinderbetreuerinnen, bietet psychosoziale Beratungen, kostenlose Psychotherapien, gemeinsame Gruppengespräche und bei Bedarf Prozessbegleitung an.

