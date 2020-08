Haben die Mieter des Rathausplatzes 15 zu viel an Heizkosten bezahlt? Diese und ähnliche Gerüchte kursieren derzeit in der Stadt. Denn die Hypo-Filiale, die im Erdgeschoß des Wohngebäudes untergebracht ist, hat sich an die Stadtgemeinde gewandt: Seit der Eröffnung der Bankstelle Ende 2018 ergingen nämlich keine Fernwärme-Rechnungen an die Hypo, was für Skepsis sorgte.

Gerhard Dummer, ÖVP-Finanzstadtrat und Geschäftsführer der Kommunalen Immobiliengesellschaft, in deren Eigentum das Gebäude steht, gibt Entwarnung: „Die Mieter haben nicht zu viel bezahlt.“

Grund für die ausbleibenden Rechnungen war schlichtweg ein Fehler bei den Installationen: „Die Hypo hat als Bank spezifische Anforderungen an ihre Räumlichkeiten, daher hat sie die Installationen im Rohbau selbst übernommen. Es wurde aber vergessen, einen Zähler einzubauen.“

Schaden entsteht den Mietern dabei keiner, ebenso wenig der Stadt: „Das ging zu Lasten der EVN, die ausstehenden Summen lassen sich aber berechnen“, so der Stadtrat. Der Zähler wurde bereits nachgerüstet. Und auch die Hypo hat alles bedacht: „Es wurden Rücklagen für die ausstehenden Fernwäme-Kosten gebildet“, weiß Dummer. -mh-