Mit „kawunda“ begann vor zehn Jahren der Siegeszug des Stockerauer Straßentheaters, und angesichts der tollen Stücke ist es „ka Wunda“, dass die Stockerauer Bevölkerung immer wieder begeistert werden konnte. Dieses Jubiläum wird nun mit einer sehenswerten Ausstellung im Rötzerzentrum gefeiert, begleitet von dekorierten Auslagen in zehn Geschäften in Stockerau in Verbindung mit einem Quiz zu den bisherigen zehn Stücken. Eva Kronberger ist der gute Geist hinter der Organisation.

Am Samstag fand die Eröffnungsfeier statt, wo sich wieder zeigte, dass das Straßentheater von einer großen Familie von Aktiven und Unterstützern aller Art mitgetragen wird. ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl drückte es bei ihrer Gratulation so aus: „Ihr seid ein fixer Bestandteil im kulturellen Leben von Stockerau geworden.“

Mitwirkende aus allen Kreisen der Gesellschaft

Richard Maynau, damals noch in seiner Rolle als Direktor des Lenautheaters, wollte 2012 einen ganz besonderen Beitrag zum 100-Jahr-Jubiläum der Stadt leisten. „Einmal Straßentheater in Stockerau machen war sein Anliegen. Damit wurde er zum Vater des Theaters, das sich inzwischen zu einem prächtigen Kind entwickelt hat und nun in Person von Valerie Berger auch eine tolle Mutter hat“, ergänzte Völkl.

Maynau betonte, wie wichtig es sei, dass die Mitwirkenden aus allen Kreisen der Gesellschaft kommen. Obwohl er nun schon seit einigen Jahren Leiter des Theaters in Pregarten in Oberösterreich ist, führt er immer noch jedes Jahr Regie beim Straßentheater.

Es wäre nicht Maynau, wenn er nicht die Gelegenheit genutzt hätte, um eine Forderung an die Politiker in den Raum zu stellen: „Wir brauchen ein offenes Kulturhaus, ein Zentrum für Menschen mit innovativen und kreativen Ideen. Wir haben zwar Einrichtungen, aber das reicht nicht. Fördert die Kunst und vertraut darauf, dass es der Entwicklung der Gesellschaft dient. Wagen wir es, bewegen wir den Thespiswagen.“

44 Betriebe unterstützen Straßentheater

Valerie Berger bedankte sich vor allem bei den vielen Unterstützern, darunter Horst Rötzer für die Bereitstellung der Ausstellungsräume, Familie Koy für den Wagen und die Zugpferde, Andrea Völkl für die Bereitstellung von Aufführungsplätzen und Christian Moser für das Überlassen der Probenhalle.

Und sie konnte eine beeindruckende Zahl nennen: „Die Stockerauer Wirtschaft unterstützt uns seit Jahren. Heuer haben wir 44 Betriebe, die uns fördern.“ Diesen Faden griff Moser gerne auf und erinnerte daran, dass diese Zusammenarbeit 2015 mit dem Maecenas belohnt wurde. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung für Kultursponsoring von Betrieben und eine Anerkennung für Kulturschaffende.

Aufgelockert wurde der Abend von der „Musikkapelle“ des Straßentheaters mit Erwin Litschauer und Julius Eiweck und von Christiane Hangel, die mit Couplets aus den bisherigen Stücken begeisterten.