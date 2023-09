Zinsberger und „punkt.um“: „Eine Herzensangelegenheit“

Nach dem großen Erfolg der Versteigerung eines signierten Arsenal FC-Trikots mit den Unterschriften zahlreicher Weltstars mit dem SV Stockerau zugunsten der Initiative „punkt.um“ nahm sich ÖFB-Teamtorfrau Manuela Zinsberger aus Niederhollabrunn jetzt Zeit, um in den Räumlichkeiten des gemeinnützigen Vereins in der Stockerauer Pfarre vorbeizuschauen.

„punkt.um“ betreut Kinder und Jugendliche in Krisenzeiten und bietet Psychotherapie und Beratung, insbesondere für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien. Für Zinsberger ist ihre Unterstützung „eine Herzensangelegenheit. Mir geht es nicht darum, einfach nur Geld zu spenden, sondern ich will Sichtbarkeit schaffen, weil ich ihre Arbeit so toll und wichtig finde“. Der Fußballstar ließ sich von Obmann Christian Gruber und Psychotherapeutin Cornelia Knünz die einzelnen Räume zeigen und war vom Engagement angetan.

Weitere Aktionen sind schon in Planung

Die nächsten Aktionen sind schon in Planung, zum einen wird es in der Vorweihnachtszeit weitere Fußballartikel von Zinsberger zu versteigern geben und zum anderen denkt die 27-Jährige schon weiter bzw. größer: „Aus mir sprudeln nur so die Ideen, Fabian (Anm.: SV Stockerau-Marketingvorstand Fabian Gaida) und ich denken schon sehr groß. Aber lieber zu viel wollen und dann ein bis zwei Schritte zurück als umgekehrt.“ Auf NÖN-Nachfrage, um was es sich dabei genau handelt, meinte Zinsberger lächelnd: „Alles verrate ich noch nicht (lacht).“

Angesprochener Gaida hatte ja die Charity-Versteigerung Anfang September bei einem Besuch und Treffen mit Zinsberger in London initiiert. Er will weiter für „punkt.um“ die Werbetrommel rühren: „Auch wir vom SV Stockerau engagieren uns da weiter.“

Und Obmann Gruber ist sowieso begeistert: „Für uns ist es enorm wichtig, dass wir so eine Unterstützung bekommen. So wie von der Pfarre Stockerau, die uns die Räumlichkeit sehr günstig zur Verfügung stellt, dafür sind wir sehr dankbar.“