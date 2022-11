Züchter von Kleintieren: „Haben genügend Nachwuchs“

In drei Hallen sind bei der Kleintierschau am Wochenende Geflügel, Meerschweinchen, Tauben und andere Vögel untergebracht. Stolz zeigt Leon Grötzl seinen prämierten Zeisig. Er ist einer von sechs Jungzüchtern des Kleintierzüchtervereins Stockerau und züchtet mit seinem Großvater Wolfgang Niefengall in Senning Vögel.

Der Kleintierzüchterverein Stockerau und Umgebung zählt 65 Mitglieder und blickt auf eine lange Tradition zurück: Er wurde bereits 1907 gegründet, 1999 wurde der derzeitige Standort am Uferweg 62 errichtet. Vorbild war laut Schriftführerin Manuela Niederkofler der Kleintierzüchterverein in Schwechat. „Der große Vorteil an diesem Standort ist, dass man keine Probleme mit den Nachbarn hat“, betont die Züchterin von Satinkaninchen. Dazu könne es kommen, wenn beispielsweise ein Hahn im Garten gehalten wird.

Geflügel und Kaninchen sind während des Jahres am Uferweg zur Zucht untergebracht. Während der Tierschau können die jüngsten Besucher Kaninchen im Streichelzoo liebkosen. Sonst sitzen diese Tiere ruhig in ihren Käfigen.

Die Preisrichter verliehen am Freitag in den Kategorien Geflügel, Kaninchen, Tauben, Meerschweinchen und Vögel Auszeichnungen für die besten Züchtungen. „Der Verein läuft ganz gut“, freut sich Niederkofler. „Es kommen viele Besucher und wir haben auch genügend Nachwuchs.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.