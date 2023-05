Gasthaus Konrad: Pächterin ist zufrieden mit dem Start

Das Gasthaus Konrad in der Stockerauer Au hat seit Mai endlich wieder seine Pforten geöffnet. Der große Besucheransturm am ersten Öffnungstag machte deutlich, wie sehr die Stockerauer darauf gewartet haben, wieder für eine Erfrischung in die Au zu marschieren oder zu radeln. Bis kurz vor der Eröffnung fanden noch Renovierungsarbeiten statt. Die Fertigstellung des Uferhauses war eine Punktlandung.

Sabine Pfennigbauer, die neue Pächterin, freute sich, dass auch sehr viele Freunde und Bekannte ihr und ihrem neuen Lokal einen Besuch abstatteten. „Gleich nach dem Aufsperren waren alle Tische im Gastgarten besetzt!“, zeigte sie sich begeistert. Verständlich, dass das Warten auf die Bestellung auch einmal ein bisschen länger dauern konnte.

Geöffnet ist von Mittwoch bis Samstag (10 bis 20 Uhr), an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr. Wer lieber zum Arbeiten ins Uferhaus kommen möchte, ist ebenfalls gerne gesehen: Vor allem für die Wochenenden sucht Pfennigbauer noch Mitarbeiter.

