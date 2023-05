Bezirksmuseum: Segelflieger am Waschberg zog die Massen an

Die erste österreichische Segelflugwoche startete am 13. Oktober 1923 und dauerte bis zum 21. Oktober desselben Jahres: 13 Männer und Fliegergemeinschaften stellten sich dem Wettbewerb, der vom Rektor der damaligen Technischen Hochschule (heute Technische Universität) initiiert wurde. Es sollte ein wissenschaftliches und sportliches Treffen sein und dem Erfahrungsaustausch dienen.

Geflogen wurde um Preisgelder für die längste Flugzeit, die weiteste Flugstrecke und die höchste Startüberhöhung. Sieben Teilnehmer aus Deutschland reisten mit ihren Segelflugzeugen an: Sie hatten bereits bei ähnlichen Wettbewerben im Heimatland reichlich Erfahrung gesammelt. Aus Österreich nahmen sechs Flieger teil.

Zuschauer kamen in Scharen, um sich in der Krise abzulenken

Die Bevölkerung war dankbar für Zerstreuung und Unterhaltung: Die Segelflugwoche fällt in eine Zeit, in der sich die junge Republik Österreich nach dem „Großen Krieg“ großen Herausforderungen stellen musste: immense Arbeitslosigkeit, dazu kamen Lebensmittelrationierungen, Wohnungsnot und Hunger. Die Zuschauer kamen in Scharen zum Waschberg, trotz mühsamer Anreise mit der Bahn bis Stockerau und weiter mit Fuhrwerk, Autobus oder vielfach zu Fuß - bei Regen, Wind und Kälte.

Die Ausstellung im Bezirksmuseum Stockerau ermöglicht eine Zeitreise ins Jahr 1923 und wird in Zusammenarbeit mit dem Flugsportverein Stockerau, der Technischen Universität Wien und dem Österreichischen Luftfahrtarchiv mit Unterstützung von Land Niederösterreich und der Europäischen Union organisiert.

Ausstellungsdetails

Die Eröffnung ist am 25. Mai, 18.30 Uhr. Die Sonderausstellung läuft am 27. Mai, 15 bis 18 Uhr, und 28. Mai, 10 bis 15 Uhr, und bis zum Jahresende: jeden Dienstag von 7 bis 13 Uhr und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr. Sie kann auch gegen telefonische Voranmeldung besichtigt werden: 02266/695-5200, 0664/88662920, museum@stockerau.gv.at.

