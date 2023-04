„Dem Klimawandel ein kleines Stück entgegenwirken“

Die Bilingualklasse 4A des BG/BRG Stockerau war im Dezember mit ihrem Klassenvorstand Friedrich Ehn im Rathaus zu Besuch bei Bürgermeisterin Andrea Völkl, um eine Baumpatenschaft in Stockerau zu übernehmen. Der Baum wurde heuer in der Belvederegasse hinter dem Gymnasium gesetzt. Wirtschaftshofmitarbeiter Christian Harrer brachte eine Patenschaftstafel dazu an.

„Damit sich jeder in Stockerau so wohlfühlt, wie wir in unserer Klasse“, lautet die Botschaft der 4A, die man nun auf dem Schild lesen kann. Den Schülern ist bewusst, wie wichtig Bäume für Natur und Mensch sind. „Durch diese Linde kann man ein kleines Stück dem Klimawandel entgegenwirken“, so die Message der Jugendlichen.

