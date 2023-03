Über Gewalt: Die etwas anderen Ostergeschichten

Von einem anderen Blickwinkel wollte Matthias Kubat die Osterzeit beleuchten. Vor dem Hintergrund von sechs Frauenmorden im heurigen Jahr in Österreich widmete er dem Thema „Häusliche Gewalt“ einen ganzen Abend.

Gemeinsam mit Valerie Berger und Christiane Hangel trug er wahre Begebenheiten aus dem persönlichen Umfeld zusammen. Die daraus entstandenen Kurzgeschichten, Gedichte und Monologe wurden von den dreien gemeinsam mit Elisabeth und Norbert Flamisch in der evangelischen Kirche vorgetragen. Knapp 100 Besucher kamen in das Gotteshaus und folgten den Lesungen. Neben den (Ehe-)Partnern sind es auch sehr oft Kinder und Jugendliche, die Opfer von psychischer und physischer Gewalt im familiären Umfeld werden.

Jahre voller Leid, Ablehnung und Enttäuschung: „Ich habe überlebt“

So wie die Geschichte eines zehnjährigen Burschen. „Ich habe überlebt“, sagte er erleichtert und ein bisschen stolz am Jugendamt. Schon als kleiner Bub wurde er unzählige Male zwischen den getrennt lebenden Eltern hin- und hergeschoben. Nicht angenommen hatten ihn der eigene Vater und die Mutter – und schon gar nicht die neuen Partner der beiden. Es waren Jahre voller Leid, Ablehnung und Enttäuschung. Bereits als Kleinkind machte er diese prägenden Erfahrungen. Trotzdem hat er die Hoffnung auf ein besseres Leben nie aufgegeben. Mit zehn Jahren ist er schließlich bei einer Pflegefamilie untergekommen, die ihn liebevoll aufgenommen hat.

Die Vortragenden Elisabeth Flamisch, Matthias Kubat, Valerie Berger, Norbert Flamisch und Christiane Hangel mit Gastgeber Pfarrer Christian Brost (in der Bildmitte). Foto: Matthias Seefranz

Drogen-, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch zogen sich wie ein roter Faden durch den Abend. Menschen, die von ihren Partnern in deren Abhängigkeit getrieben werden. Kinder, die voller Schuldgefühle stecken, weil sie ihren drogenabhängigen Eltern nicht helfen können. Dennoch ist in all diesen bedrückenden Geschichten immer ein, wenn auch manchmal nur ein leiser, Hoffnungsschimmer zu spüren.

Spenden für „Frauen für Frauen“ und Friedensprojekte gesammelt

Neben diesen (teils Tatsachen-)Berichten schilderte der Stockerauer Familienrichter Gert Lauermann die Aufgaben des Familiengerichts, die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und die Herausforderungen. Die Geschäftsführerin vom Verein „Frauen für Frauen“ Manuela Kräuter berichtete von der Arbeit der Weinviertler Organisation in Stockerau. Vor allem das Wohnhaus für Frauen in Not, das vom Verein betreut wird, ist ein positives Signal für eine Entwicklung in die richtige Richtung.

Die Organisatoren freuten sich nicht nur über den regen Zuspruch zu ihrer Veranstaltung, sondern auch über die 1.210 Euro an Spenden. Die Summe geht zu je 50 Prozent an den Verein „Frauen für Frauen“ und an die evangelische Kirche für ihre Friedensprojekte.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.