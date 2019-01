„Wir haben am Montagabend noch Stadtausschuss-Sitzung, am Freitag Jahreshauptversammlung. Aber ich nehme an, dass der Wechsel Zustimmung finden wird“, bestätigt Holzer die Gerüchte.

Es gehe dabei nicht darum, Frithum „abzusägen“: „Es war eine Entscheidung zwischen Gaby und mir. Sie wollte die Stadtleitung nach dem Rücktritt von Helmut Laab für ein Jahr übernehmen, mittlerweile sind die Vorzeichen ganz andere“, gibt er zu denken. Er will als neuer Spitzenkandidat das Beste für die Stadt-SPÖ herausholen. „Wir gehen als Team in die Wahlen und werden für die Stadt arbeiten.“