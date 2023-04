Wenn das Kartenhaus der Lügen wackelt ...

Die „Komödie Stockerau“, eine Gruppe der „Dramatischen Sektion“, legt wieder los: Die Proben laufen und das Bühnenbild steht, bald wird „Eine schreckliche Familie“ Premiere feiern. Die Theatergruppe bringt die Komödie in drei Akten von Norbert Groß auf die Bühne von Gasthubers Restaurant.

Worum geht’s? Hubert und Claudia hofft auf einen größeren Betrag von Huberts Erbtante Eusebia: Sie will das frisch vermählte Paar nur unterstützen, wenn sich Nachwuchs einstellt. Also wird eine Schwangerschaft vorgetäuscht. Claudias konservativer Chef will indes nur ledige Angestellte: Also verschweigt sie ihm die Heirat, um den gut dotierten Job erhalten zu können. Plötzlich meldet sich die Erbtante zu Besuch an und Claudias Chef kommt mit seiner aufgetakelten, sexbesessenen Gattin vorbei. Sorgt das Aufeinandertreffen aller für ein schreckliches Ende?

Vorstellungen

Freitag, 21. April, 19 Uhr

Samstag, 22. April, 19 Uhr

Sonntag, 23. April, 17 Uhr

Freitag, 28. April, 19 Uhr

Samstag, 29. April, 19 Uhr

Sonntag, 30. April, 17 Uhr

Kartenvorbestellungen zwischen 17 und 19 Uhr: 0680/2007078 (außer Samstag, Sonntag und Feiertag)

