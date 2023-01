Gerald Maierhofer: Ein Tag, drei Stars und ein Sammler

Werbung

Gerald Maierhofer traf 1999 erstmals Pelé. Foto: Maierhofer

Für Gerald Maierhofer geht der 29. Dezember schon „als eigenartiger Tag in die Geschichte eines Autogrammsammlers ein“, erzählt der Stockerauer. „Zuerst tritt einer der aktiven erfolgreichen Skifahrer zurück und dann sterben zwei sehr bedeutende Stars.“ Maierhofer hat sie alle getroffen.

Zuerst traf am Morgen die Nachricht ein, dass sich Österreichs Ski-Star Matthias Mayer zurückziehen wird, kurz bevor er beim Super-G in Bormio an den Start gehen sollte. Maierhofer traf ihn 2014 bei der Gala „Sportler des Jahres“, nachdem er Olympiasieger in Sotschi geworden war.

Am Abend erfuhr die Welt: Edson Arantes do Nascimento – besser bekannt als Pelé – erlag seinem Krebsleiden. Der 82-Jährige wurde zum besten Fußballspieler des 20. Jahrhunderts gekürt. „Pelé durfte ich zweimal in meiner Sammlerkarriere treffen, zuerst im Jahr 1999 beim großen ‚World Sport Award‘ in der Wiener Staatsoper, wo leider das Foto verschwommen war. Es wurde übrigens vom damaligen Initiator Hubert Neuper gemacht. Dann ergab sich das zweite Treffen im Jahr 2006, wo unser scharfes Foto entstand“, erzählt Maierhofer.

2014 mit Matthias Mayer. Foto: Foto Maierhofer

Kurz danach erfuhr er vom Tod von Vivienne Westwood, der britischen Wegbereiterin des Punk in der Modewelt. „Mit dem Ableben der gefeierten Künstlerin und Aktivistin geht ein großes Kapitel der Modegeschichte zu Ende. Vivienne Westwood gab mir die Autogramme kurz vorm Auftritt zum Life Ball 2007“, sagt Maierhofer. Er ist überzeugt: „All diese großen ‚Magic Moments‘ bleiben in meinen Fotos für immer erhalten!“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.