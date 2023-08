Sportverein-Vizepräsident wundert sich über Aufregung rund um Tickets

Dass für die „Stockerauer Wies'n“ die Tickets tischweise vergeben werden, sorgte im Facebook-Forum „Was ist los bei uns in Stockerau“ für helle Aufregung. Ein Tisch umfasst acht Personen und kostet 200 Euro. „Eine Frechheit“, schreibt eine Facebook-Userin, ein anderer findet es „abgehoben“. Ein Kommentator witzelt: „Da kommt man ja günstiger, wenn man sich einen Bus mietet und seinen eigenen Tisch und Stühle mitnimmt.“ Zu lesen ist aber auch: „Die Stockerauer Raunzerei geht wieder los.“

Stefan Pencik, Vizepräsident des SV Stockerau, will eigentlich gar nicht wirklich auf diese Diskussion eingehen. Verwundert ist er trotzdem. Der Sportverein hat schon im vorigen Jahr bei der allerersten „Stockerauer Wies'n“ Tickets tischweise vergeben, in der zweiten Tranche wurden Einzelkarten verkauft. „Und das wird auch dieses Jahr so sein“, sagt er. 20 Euro hat man pro Nase verlangt, heuer ist der Preis auf 25 Euro gestiegen.

Der Grund dafür sei schnell erklärt: „Sie brauchen sich nur ihre eigene Stromrechnung ansehen. Es ist alles dementsprechend teurer geworden“, führt Pencik aus. Das - ebenfalls nicht billige - Festzelt wird vor der Millenniumshalle stehen, bis zu 600 Gäste werden dort Platz haben. „Wir wollen damit nicht reich werden“, betont Pencik. Eines dürfe nicht vergessen werden: Die Mitglieder, die Eltern der Kinder, die trainiert werden, und Bekannte stellen das Fest ehrenamtlich auf die Beine, bauen auf und wieder ab und bewirten die Besucher. Es sei mehr als unfair, wenn sie in einem Facebook-Forum angepflaumt werden.

Dass das Team gut eingespielt ist, hat es 2022 beim ersten „Stad(t)ionfest“ gezeigt. Nachdem klar war, dass es kein Stadtfest mehr geben wird, sprang kurzfristig der Sportverein auf. Das „Stad(t)ionfest“ findet heuer wieder bei freiem Eintritt statt. „Das geschieht alles gratis, darüber sagt keiner etwas“, spielt Pencik an die Facebook-Debatte an.

Den Reinerlös der „Wies'n“ kann der Verein gut brauchen: Finanziert werden muss der Ankauf neuer Dressen - jeweils zwei pro Nase - für die Nachwuchsmannschaften. „Das ist ein fünfstelliger Eurobetrag, der zu Buche schlägt“, führt Pencik aus. Rund 200 Kinder aus Stockerau und Umgebung werden in der Alten Au trainiert. Zuletzt hat der SV Stockerau auch in die Tribüne investiert - nämlich in 1.050 moderne Schalensitze. „Das finanzieren wir durch genau solche Feste.“ Der SV Stockerau ist aber weiterhin mit der Situation konfrontiert, dass seit der Entstehung des Sportzentrums „Alten Au“ kaum Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur getätigt wurden.

Die allererste „Wies'n“ fand schon im kleineren Rahmen 2019 statt, die Corona-Pandemie verzögerte dann die Fortsetzung. „2022 war ein großer Erfolg, wir waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft“, schildert Pencik. Das Konzept wird heuer geändert: Die Party, die im Vorjahr am ersten Tag stattfand, fällt heuer flach; dafür findet an zwei Tagen ein klassisches Oktoberfest mit „Die Wilden Kaiser“ und „Die Aufgeiger“ statt.

Zwei Feste

„Stad(t)ionfest für Jung & Alt“: 2. September, ab 14 Uhr, Sportplatz in der Alten Au

Nachwuchsmeisterschaftsspiele: U11 um 9.30 Uhr, U10 um 11 Uhr, U9 um 13 Uhr, U13 um 15 Uhr, U15 um 18.30 Uhr

14 Uhr: Kinderschminken, Bobby Car- & Bike-Station, Eis vom Rötzer

17 Uhr: Parade mit historischen Motorrädern und Traktoren der Weinviertler Traktorfreunde (Eintreffen: 16.30 Uhr)

Zusätzlich: Luftburg, Soccer-Dart, Bar, Spanferkel von Johannes Wagner, Weinbar, Bier vom Fass

Stationen mit: AFC Grizzlies und StockCity Blue Devils

20 Uhr: Clubbing mit DJ filiussongs

„Stockerauer Wies'n“: 29. und 30. September, 18 Uhr, Festzelt vor der Millenniumshalle