Jugendliche fotografieren ihre Sicht auf Korneuburg

Lebensstationen gibt es viele - für manche Menschen ist eine davon Korneuburg. Wie sehen Jugendliche ihren Aufenthalt in dieser Stadt? Welche Meinungen und Sichtweisen haben sie zu ihrem „Stopover“? Das Stadtmuseum Korneuburg lädt derzeit gemeinsam mit der Fotografin Karin Böhm Jugendliche dazu ein, diesen Fragen nachzugehen und sich fotografisch damit auseinanderzusetzen.

Mit einer Gruppe von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen, die in der BBE (Bundesbetreuungseinrichtung) Korneuburg untergebracht sind, und 13- bis 19-Jährigen aus dem Raum Korneuburg werden in Workshops zunächst die Vergangenheit der Stadt und Bildkompositionen in der Fotografie erarbeitet. Die Jugendlichen können dann selbstständig ihre Sicht auf Korneuburg fotografieren, um danach gemeinsam mit Karin Böhm und der Kulturvermittlerin Melanie Lopin eine Ausstellung mit den Werken zu kuratieren.

Im Stadtmuseum und im öffentlichen Raum sollen dann die Fotografien, ergänzt um Texte der Jugendlichen, präsentiert werden. Für den 7. September ist die erste Ausstellungseröffnung geplant, zwei weitere werden noch folgen. Das Projekt, das vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport sowie dem Land NÖ gefördert wird, wird nach dem ersten Durchgang mit zwei weiteren Gruppen umgesetzt, um Jugendliche miteinander zu vernetzen und ihre Anliegen und Gedanken fotografisch sichtbar zu machen.

Möglichkeit zum Mitmachen:

Du bist zwischen 13 und 19 Jahre und fotografierst gerne? Für die Sequenz 2 (Herbst/Winter) und 3 (Frühling) sind noch Plätze frei. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter: kulturvermittlung@stadtmuseum-korneuburg.at Kontakt: Melanie Lopin Museumsverein Korneuburg, Kulturvermittlung Stadtmuseum Korneuburg 2100 Korneuburg, Dr. Max-Burckhard-Ring 11 0677/630 75 188

Teamübungen im Stadtmuseum mit Melanie Lopin. Foto: Karin Böhm