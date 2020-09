19. September um 15 und 17 Uhr im Rathaus-Innenhof

20. September 15 und 17 Uhr im Belvedereschlössl-Park

25. September um 20 Uhr vor dem Veggie-Bräu

26. September um 15 und 17 Uhr im Stadtpark

27. September um 15 und 17 Uhr in Sierndorf im Alten Bauhof

Das Eintreffen des Pferdewagens findet jeweils gegen 13.45 Uhr statt.

Aufgrund der Sicherheitsauflagen gibt es diesmal kein Buffet,

Getränke gegen freie Spende zur Entnahme sind aber vorgesehen.

Bei Schlechtwetter wird in der Lapro-Halle, Grafendorferstraße 18 in Stockerau, bzw. am 27. September in der Feuerwehrhalle in Sierndorf, Gartenweg 21, gespielt. Mehr Infos: www.kunstundko.at